Ordu’nun yeni yıldızı Gülyalı 02 Temmuz 2019, 14:06 Demet Kalendergil demetkalendergil@gmail.com

Ulaş Tepe henüz 28 yaşında olmasına rağmen birçok zorlukları yenmiş ve 9 yaşında hayalini kurduğu belediye başkanlığı hayata geçirmiş. “Gülyalı benim için çok özel bir yer” diyen Ulaş Tepe, Annesinin ve babasının doğduğu, büyüdüğü yer ve onlara hizmet etmenin hazzını yaşıyor.



Geçtiğimiz günlerde Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’nin düzenlemiş olduğu kahvaltı etkinliğine katılan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe Gazete Ekonomi için önemli açıklamalarda bulundu.



Gülyalı sizin için ne anlam ifade ediyor?​



Herkesin yüzünün güldüğü bir Gülyalı hayal ediyorum. Gülyalı’yı bir deniz kenti, bir sahil kenti yapmayı planlıyoruz. Eğer bir kentin sokaklarında mutlu çocuk sesleri geliyorsa, o kentte herkes mutludur. Gülyalı’da kötüyü iyiye, iyiyi güzele, güzeli mükemmele dönüştürene kadar hiç durmadan çalışacağız.



Ordu’nun yeni yıldızı diyebilir miyiz Gülyalı için?​



Zaten şu anda yıldız, inşallah biz onu parlayan yıldız yapacağız. Gülyalı, Ordu ve Giresun’un yükseliş merkezi, nefes alabileceği bir yer olacağının sözünü veriyoruz. Turnasuyu Irmağı’nın kıyılarını yaşam vadisine çevireceğiz. Gülyalıların hafta sonlarında piknik yapabilecekleri, çocukların koşabilecekleri bir alan haline dönüştürmeyi hedefliyoruz.



Peki Gülyalı ekonomisi ne durumda?



Fındığın Ordu ekonomisi için önemi olukça büyük. Dünyada üretilen her üç fındıktan birini Türkiye üretiyor. Türkiye’de üretilen her üç fındıktan birisini de tek başına Ordu üretiyor. Fındığın yüzde 4’ünü tüketiyoruz dolaysıyla fındık tüketimimiz çok az. Aslında biz üretici olarak fındığı pahalıya satmıyoruz, ama aradaki o parayı kazananlar üreticinin kazandığı paranın üç katı kadar kazanıyor. Temel derdimiz ise üreticiden aldığımız fındığı doğrudan tüketiciye ulaştırabilmemiz. Bu konuyla ilgili fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Fındığı doğrudan, kooperatif üzerinden biz satmak istiyoruz.



Kadın istihdamı için neler yapıyorsunuz?



Keşke bunları hiç konuşuyor olmasaydık çünkü bu ülkede ‘kadın istihdamı’ kanayan bir yara. Ben yaşadığım yerdeki kadınları sadece iğne oyası, dantel yapan biri olarak görmek istemiyorum. Onların el emeği göz nuru yaptıkları el işlerini havalimanı güzergahında satarak kadın istihdamına katkı sağlamak istiyorum. Ordu bitki bakımından oldukça zengin. her girişimciyi destekleyeceğiz. Tüm yetkilerimizi yerinde kalkınma amaçlı kullanacağız ve özellikle ürünleri sadece yerelde satmayı değil, sanal alışveriş merkezlerinde de satmayı planlayacağız.



Nedir bu Arapların Karadeniz tutkusu?



Yerel yöneticinin asli görevi düzgün imar planı oluşturmaktır. Karadeniz’in en önemli sorunlarının araziler olduğunu belirtiyor. Arapların Karadeniz’i sevmesini doğal karşıladığını söyleyen Tepe, “Ortasından ırmakların, şelalelerin aktığı bir yer Karadeniz. Bizde Ordulular iki kez cennete gider derler. Bu yüzden Arapların Karadeniz’i sevmesini çok doğal karşılıyorum.



Hayalinizdeki belediyeciliği anlatır mısınız?



İlkokul 3. sınıftan bu yana hep belediye başkanı olma hayalleri kurdum. Bu hayalimi de gerçekleştirdim. Sıra Gülyalılı hemşerilerimizin destekleriyle birlikte bu süreci çok güzel geçirme hayallerime geldi. Biz belediye meclisi toplantılarımızı bile mahallelerde sokakta yapıyoruz. Yaptığımız tüm ihaleleri belediyemizin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlıyoruz. Katılımcı bir belediye anlayışı ile beraber Gülyalı’yı sevgiyle, saygıyla beraber hep birlikte yöneteceğiz. 5 yıllık bu emaneti hep birlikte götüreceğimize inanıyorum.