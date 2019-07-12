Ortak Wi-Fi ağların oluşturduğu riskler

Bir akşamüstü gidilen kahve içmeye gidilen bir kafede ya da alışveriş yapmak için gidilen alışveriş merkezinde Wi-Fi ağına bağlanmak kadar normal gelen bir şey yok. Peki, bu ağlara bağlanıldığında göze aldığımız risklerin ne kadar farkındayız?



Ortak ağlarda güvenli internet deneyimi için VPN programlarının en iyi çözümlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Peki, hangi tehditlere ve risklere karşı?



Öncelikle ortak ağların hangi ağ çeşitleri olduğundan bahsedelim. Havaalanı, kafe, alışveriş merkezi, otel ve restoran gibi yerlerdeki ağların hepsi ortak Wi-Fi ağlarıdır. Bu ağlar çok yaygındır ve bir kez bile düşünülmeden bu ağlara bağlanılır. Sosyal medya hesaplarını kontrol etmek, e-posta almak ve göndermek için bu ağlara bağlanmak zararsız gibi gözükebilir ancak hiç de öyle değildir.



Ortak Wi-Fi ağlarının oluşturduğu birçok risk vardır. İşletme sahipleri bu ağları sağlarken değerli bir hizmeti müşterilerine sunduklarını düşünürken bu ağların güvenliğini ne derecede düşündükleri bilinemez. Örneğin, Marriott International bunu düşünmedi ve yaklaşık olarak 500 milyon müşterinin verileri çalındı.



Ortadaki Adam Saldırıları



Ortak ağlardaki en yaygın tehlikelerden biri de Ortadaki Adam Saldırısı adı verilen saldırılardır. Bu siber saldırı türü aslında bir çeşit gizli dinleme gibidir. Bir bilgisayar internete bağlandığında veriler bir noktadan diğer bir noktaya gönderilir. Örneğin bir bilgisayardan bir web siteye gönderilir. Ortadaki Adam Saldırısında bir siber saldırgan bu veri seyahatinin arasına sızabilir ve bu verileri okuyabilir.



Şifresiz Ağlar



Şifrelenen ağlarda bilgisayar ve Wi-Fi yönlendiricisi arasında gönderilen bilgiler şifrelenerek güvenliği sağlanır. Bu veriler bu şifreyi çözebilecek deşifre koduna sahip olmadıkça kimse tarafından okunamaz. Genellikle yönlendiriciler fabrikalardan şifreleme sistemi ile çıkarlar ve bir bilişim uzmanı tarafından kurulduğu sürece ağdaki şifreleme yönteminden emin olunabilir fakat bunu doğrulamanın maalesef bir yolu yok.



Kötü Amaçlı Yazılımlar



Yazılımların sahip olduğu zayıf noktalar ve güvenlik açıkları dolayısıyla siber saldırganlar cihazlarınıza kötü amaçlı yazılımları siz farkında olmadan yerleştirebilirler. Bir yazılımın zayıf noktası o yazılımın işletim sisteminde bulunan bir güvenlik açığıdır. Siber saldırganlar bu zayıf noktaya özel kodlar oluşturarak hedefli bir şekilde bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım yerleştirebilirler.



Gözetlenme ve Dinlenme



Siber saldırganlar Wi-Fi ağlarını ele geçirebilir ve hatta Wi-Fi sinyallerini daha iyi yakalamak ve kendilerine yardımcı olması için özel yazılım kitleri bile satın alabilirler. Siber saldırganlar bunu o Wi-Fi ağı kullanıcılarının çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği eylemlere erişmek için yaparlar. Bu eylemler nelerdir? Ziyaret edilen her bir web site, web sitelerde paylaşılan hassas ve özel kişisel veri ve bilgiler…



Taklit Wi-Fi Ağları



Taklit Wi-Fi ağları başka bir ağı taklit eden ve neredeyse aynı ismi taşıyan ağlardır. Bireylerin bu ağlara bağlanması sağlanarak siber saldırganlar hassas bilgileri ele geçirmeye çalışırlar. Örneğin, bir kafede internete bağlanmak istiyorsunuz. Kafenin Wi-Fi ismi ‘’Çağlayan’’ fakat cihazınızın gördüğü ağlarda ‘’Caglayan’’ diye bir Wi-Fi ağı da var ve herhangi bir Wi-Fi şifresi istemiyor. Bu ağa bağlandığınız andan itibaren siber saldırganlara cihazınızın içinde bulunan bütün bilgilere erişmesini sağlıyorsunuz. Bu sebepten ötürü, ortak Wi-Fi ağlarına karşı dikkatli olunması gerekirken taklit Wi-Fi ağlarına karşı daha da dikkatli olunmalıdır.



Yukarıdaki sebeplerden dolayı Wi-Fi ağlarına otomatik olarak bağlanmayın. Hassas bilgilerinizi içeren uygulamalara ortak ağları kullanırken giriş yapmayın. Kullanmadığınızda Wi-Fi ya da Bluetooth bağlantınızı kapatın. Şifreli olmayan Wi-Fi ağlarına bağlanmayın. Cihazlarınızın dosya paylaşımını kapatın. Sadece HTTPS olan web siteleri ziyaret edin. Kullanmadığınızda uygulamalardan ve banka hesabı gibi çevrimiçi oturumlardan çıkış yapın.

