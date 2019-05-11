Osmanbey’de tekstilciler atağa kalkıyor

İstanbul’da tekstil sektörünün doğuş noktası Sultanhamam hiç kuşkusuz….Bu yüzden duayen tekstilcilerle konuşurken "Ben Sultanhamam Üniversitesi mezunuyum"diye bitirirler sözlerini… Sultanhamam sonrası tekstilin ikinci atılım adresi Osmanbey oldu.
Osmanbey iç pazardan çok dış pazarı hedefledi. İhracata açtı kapılarını ve aslında çok önemli dünya markalarının çıkmasının altyapısını oluşturdu.
Osmanbey’in sessiz sedasız atağının ihracata katkısı 2 milyar doları aştı. Ama bu yetmez diyorlar… Şimdilerde Osmanbey’de hummalı bir çalışma var.
Yetkili ve etkili herkese sunumlar yapılıyor ve Osmanbey’in ihracatta ve iç pazarda yapacağı çalışmalar anlatılıyor.
Öncelikle bunu anlatan çok iyi bir ekip var. Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği çok önemli bir jenerasyon yakalamış.
Hani Galatasaray bir dönem Avrupa Şampiyonu olmuştu veya Beşiktaş Metin, Ali, Feyyazlı bir dönem yakalamıştı ya tıpkı onun gibi… Başkan Rıdvan Kandağ tam bir entelektüel… Sakin ve bilgili bir isim… Osmanbey’i çok iyi biliyor. Ve çok sayıda proje ile Osmanbey ve bölgede iş yapan tekstilcileri uçurmaya hazırlanıyor.
Başkan Vekili olarak görev yapan isim ise Tamer Pala… Tekstilin uçan kumaşçısı… İlklere imza atan ve her zaman yenilik peşinde koşan en sempatik tekstilci… Dünya ile barışık bir isim… Futbolla çok yakından ilgilendiği için o da jenerasyon teorisine katılıyor. Bu ekibin içinde yönetim kurulu üyesi olarak yer alan o kadar etkili isimler var ki anlatmakla bitmez… Osmanbey tekstilcisi tam yönetimini bulmuş…
Peki, bu yönetim ne yapıyor? İlk iş olarak Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) olarak yeni seçilen belediye başkanı Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’i ziyaret ederek projeleri anlattı. Bu bölgeyi en iyi bilen yıllarca bu bölgede yaşamış olan Başkan Keskin’in bu projelere destek vereceğini düşünüyoruz.
Yani kısa bir süre sonra Osmanbey’de önemli bir değişim başlarsa hiç şaşırmamak gerekiyor diyor ve Başkan Rıdvan Kandağ’ın ağzında yapılması düşünülen işleri aktaralım:
. Bizim burada ihracata büyük katkımız var. Şu anda kilo fiyatımız hazır giyimde 17.71 dolar, tekstil ürünlerinde 4.82 dolar oldu.
. Bu rakam Türkiye ortalamasının çok üstünde. Bu avantajı çok iyi kullanmalıyız. ABD ve AB ülkeleri alımlarını, maliyet avantajından dolayı Asya ülkelerine kaydırıyor.
. Bunu tersine çevirmeliyiz. Bu noktada yakından tedarik felsefesini hayata geçirmeliyiz. Erken uyarı sistemleri geliştireceğiz, hızlı tepkiler vererek olası bir türbülanstan yara almadan çıkacağız.
. Bunun için alıcılar için ‘Osmanbey Guide’ uygulamaya koyduk. Osmanbey için bir ilk olan ve OTİAD olarak bölgemizin tanıtılmasında önemli bir adım olarak gördüğümüz mobil uygulama Osmanbey Guide çok önemsiyoruz.
. Yine OTİAD ekibinin liderliğinde tüm bölgenin envanterini çıkarmaya yönelik Eylül ayında başlatılan çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Şişli ve Kâğıthane ilçelerine yayılan Osmanbey piyasasını güncel verilerle kayda almak için çalışmalar hız kazandı.
. Osmanbey, sadece bünyesinden çıkardığı ulusal markalarla değil; tasarım ve üretim gücüyle, mağazalarıyla, ticaret deneyimleriyle bugünlere ulaşan bir hikâyeler zinciridir
İşte OTİAD’ın atağa geçen yönetimi
Yönetim Kurulu
Radvan Kandağ (Başkan)
Tamer Pala (Başkan Vekili)
Ekrem Karakaya
İbrahim Erdem
Eda Arpacı
İsmail Ecer
Necdet Ayaydın
Hikmet Ünal
Nevzat Ataman
Cevat Yeşilyurt
Hüseyin Ekmen
Tayyar Günbeyi
İsmail hakkı Doğan
Cem Bozkurtoğlu
Mehmet Ali Gümüş
Atilla Demir
Yeşim Köroğlu Güven
İzzet Işık
Lokman Özhan
Beran Gencer
Servet Okçu
Hakan Özbek
Berat Kayışkan
Ahmet Hamdi Yıldızoğlu
Süleyman Atik
Denetim kurulu
Volkan Atik
Şenol Aras
Oktay Demir
Kemal Kartal
Mustafa Türk
Demet Tatarhan
Onur Kurulu
Hüseyin Tanciğer
Cengiz Say
Gaffur Koca
Serhat Çetinkaya
Ali Ulvi Orhan
İlker Karataş
Osmanbey’de tekstilciler atağa kalkıyor
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