100 bininci satışını yaptı

GAZETE EKONOMİ - Türkiye'de iki yıldır üst üste en çok satılan otomobil modeli olan Egea, ihracattaki performansıyla Tofaş'a üretim rekorları kırdırırken, iç pazardaki başarılı satış adetleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Fiat Egea, ülkemizde 100 bininci kez müşterisiyle buluştu. Ankara Fiat yetkili bayi Kartaş Otomotiv’de teslimatı gerçekleşen 100 bininci Egea, 1.6 litre motorlu ve 6 ileri tam otomatik şanzımanlı sedan karoserli versiyon oldu.



100 bin satışa ulaştı



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “2015 yılının son çeyreğinde pazara sunduğumuz Fiat Egea’nın lansmanından bugüne ülkemizde 100 bin adetlik önemli bir satış rakamına ulaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Fiat Egea’nın 2018 yılında da gücüne güç katmaya devam edeceğine inanıyoruz.” dedi. Fiat markasının sadece ürünler ile değil müşteriye verilen hizmetlerle de değer yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Aytaç “Müşterilerimizin ürün, hizmet ve servis süreçlerimizle ilgili deneyimleri bizim için çok önemli. Bu anlayışın bir ürünü olarak tanıttığımız Fiat Yol Arkadaşım Connect sistemi de beğeni almayı sürdürüyor. Tüm Egea model ailesinde sunduğumuz bu uygulamadan hem mevcut araç sahipleri hem de yeni bir Egea almak isteyen müşterilerimiz faydalanabiliyor. Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisi ile Türkiye’de kendi sınıfında bir ilki gerçekleştirmenin ve geniş kitlelere bu hizmeti sunabilmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Altan Aytaç, “Egea’nın başarısına katkıda bulunan tüm müşterilerimize, bayi teşkilatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” diyerek sözlerini noktaladı.



2015 yılının Ekim ayında önce Türkiye sonra kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışına başlanan Egea Sedan’ı takiben; aynı zamanda Tofaş’ın ürettiği 5 milyonuncu araç olma unvanına da sahip olan Egea Hatchback 2016 yılının Mayıs ayında; model ailesinin üçüncü gövde tipi olan Station Wagon ise 2016 yılının Ekim ayında satışa sunulmuştu.Türkiye'de iki yıldır üst üste en çok satılan otomobil modeli olan Egea, ihracattaki performansıyla Tofaş'a üretim rekorları kırdırırken, iç pazardaki başarılı satış adetleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Fiat Egea, ülkemizde 100 bininci kez müşterisiyle buluştu. Ankara Fiat yetkili bayii Kartaş Otomotiv’de teslimatı gerçekleşen 100 bininci Egea, 1.6 litre motorlu ve 6 ileri tam otomatik şanzımanlı sedan karoserli versiyon oldu.

