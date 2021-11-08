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1000 otomobil satacaklar

SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, farklı markalarla farklı coğrafyalarda otomotiv alanında yıllara dayanan derin bir tecrübeye sahip olduklarını vurgulayarak, “Bu doğrultuda Çin’in dünyada yükselen elektrikli otomobil markalarından SKYWELL’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendik. SKYWELL Türkiye olarak Kasım ayında yeni modelimizi Türkiye’de satışa sunduk" dedi.

1000 otomobil satacaklar
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50. yılını kutlayan Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor, elektrikli otomobil üreticisi SKYWELL ile Türkiye distribütörlüğü ve teknolojik ortaklık anlaşması imzaladı. Firma, bugüne kadar otomotiv sektöründe yer alan birçok markayı Türkiye’ye ve farklı ülkelere taşıma tecrübesini SKYWELL ile yaptığı bu anlaşmada kullanıyor. Elektrikli araçlar dünyasının önde gelen Çinli temsilcilerinden SKYWELL ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında Ulu Motor, Kasım ayı itibarıyla markanın elektrikli SUV modeli ET5’i ülkemizde satışa sundu. Kısa sürede 25 adet ön sipariş alan SKYWELL ET5, 3 farklı donanım seviyesiyle ve 550 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla dikkat çekiyor. Ülkemizde pazara giriş yapan en dikkat çekici elektrikli SUV’lardan biri olan bu model; güçlü tasarımı, performanslı batarya teknolojisi, 520 km’ye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş, akıllı özellikleri ve en önemlisi 8 yıl 150 bin km batarya garantisi ile Avrupa ve Türkiye elektrikli otomobil pazarının önemli bir oyuncusu olacak.

SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, farklı markalarla farklı coğrafyalarda otomotiv alanında yıllara dayanan derin bir tecrübeye sahip olduklarını vurgulayarak, “Bu doğrultuda Çin’in dünyada yükselen elektrikli otomobil markalarından SKYWELL’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendik. Markanın elektrikli SUV modeli ET5, Almanya, Romanya ve İsrail’de pazara sunuldu. Biz de Ulu Motor çatısı altında, SKYWELL Türkiye olarak Kasım ayında yeni modelimizi Türkiye’de satışa sunduk. İlk 25 adetlik ön siparişimizi kısa sürede aldık ve bu yıl 100 adetlik bir satışa imza atmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl ise toplam 8 bin adet elektrikli aracın satılmasını öngördüğümüz ülkemiz pazarında, ET5 ile 1000 adetlik bir satışı hedefliyoruz. SKYWELL ile imza attığımız uzun vadeli iş birliği doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl, 5 farklı modeli pazara sunacağız. Araçlarımıza yerinde servis hizmetimiz, uzaktan müdahale imkânımız, abonelik programlarımız ve hizmetlerimizi desteklediğimiz mobil uygulamamızla günümüzün ileri teknolojisini SKYWELL ile birlikte sunuyoruz. Ulu Motor olarak SKYWELL’in sadece bir distribütörü değil, aynı zamanda Ar-Ge süreçlerinde de birlikte çalışan bir iş ortağıyız. Bu kapsamda yazılım geliştirme tarafını burada sağlıyor ve teknolojimizi de ihraç ediyoruz” bilgisini verdi.

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SKYWELSKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut UlubaşMahmut Ulubaş
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