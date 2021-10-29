17 yıldır en değerli marka

Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen “2021 Dünyanın En Değerli Markaları” araştırmasında marka değerini geçen yıla oranla yüzde 5 oranında artırarak tüm otomobil markaları arasında 1’nci sıradaki yerini korumayı başardı.

2004 yılından bu yana sektöründe birinci sırada yer alan Toyota, marka değeri ile tüm sektörler içinde de bir önceki yıla göre yine yerini sağlamlaştırarak 7’inciliğini sürdürdü. Interbrand tarafından yayınlanan rapora göre Toyota’nın marka değeri 51 milyar 995 milyon dolardan, 54 milyar 107 milyon dolara yükseldi.

Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından sunulan raporda, dünya için daha fazlasını yapmamız gerektiği ve ekonomi, toplum, ülkeler, çevre ve canlılar için küresel bir dönüm noktasında olduğumuz ifade ediliyor. Tüm bu sorunların kesiştiği noktada da, iklim krizinin tüm canlılar üzerinde hayal edilemez etkileri olacağı belirtiliyor.

Bu bağlamda; Toyota, daha iyi mobilite çözümleri üretme kararlılığı ile birlikte çevreci otomobiller üretme felsefesini de devam ettirmesiyle, toplumu düşük karbonlu bir geleceğe hazırladı. İlk kez 1997 yılında otomobil teknolojisinde devrim niteliğindeki hibrit teknolojisine sahip modelini sunan Toyota, hibrit otomobil satışlarında tüm dünyada 18 milyon 321 bini geçerek bu teknolojide öncü ve lider kimliğini pekiştirmiş durumda. Toyota şu ana kadar 18 milyondan daha fazla Hibrit araç satışı gerçekleştirerek, 140 milyon ton civarında CO2 salımını dengeleyecek 11 milyar ağacın oksijen salımına denk gelen bir orana ulaşmış durumda.