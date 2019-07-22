Aadolu Isuzu 170 bininci aracını üretti

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, 1983 yılından bu yana üretimini gerçekleştirdiği Isuzu marka otobüs, midibüs, kamyon, kamyonet ve pick-up araçlarıyla başarılı birçok projeye imzasını attı. Japonya haricinde Isuzu üretim kalitesini ifade eden IMM sertifikasına sahip tek fabrika olma özelliğini taşıyan Anadolu Isuzu fabrikası, 22 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen törenle 170 bininci aracını üretim bandından indirdi. Aynı zamanda ihracat pazarlarında son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Anadolu Isuzu, düzenlediği törende banttan indirilen aracı ihraç ederek 17 bininci aracını ihraç etmiş olacak.



Anadolu Isuzu’nun 170 bininci aracının üretilmesi adına düzenlenen törende bir konuşma yapan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan; “Anadolu Grubu olarak, Japon iş ortağımız Isuzu ile 36 yıl önce çıktığımız yolculukta 170 bininci aracımızı üretim bandından indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünün bir diğer önemi de banttan indirdiğimiz otobüsümüzün yurt dışına ihraç edilecek olması. 1994 yılından beri ihracat yapıyoruz ve bu araçla birlikte 17 bininci aracımızı yurt dışına ihraç edeceğimizi hepinize müjdelemek istiyorum.” dedi.



Tüm ülkeye yayılmış başarılı teşkilatı ile iç pazarda güçlü olduklarını belirten Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, konuşmasına “Son yıllarda büyüdüğümüz ihracat pazarlarındaki başarımızı her sene daha da perçinliyoruz. Anadolu Isuzu olarak bugün itibariyle 44 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Terzi isçiliğinde ve özeninde araçlar üretebiliyoruz ve dünya pazarlarında bu alanda rekabetçi bir pozisyona geldik. Her ülkenin kendi ihtiyacına göre farklı spesifikasyonlarda araç yapabilen, hızlı çevik ve ustalığı, birikimi yüksek dünya çapında bir ekip ve fabrikayız artık. Bu gurur hepimizin.” şeklinde devam etti.



Ticari araçlarda 36 yıllık başarı



1983 yılından bu yana hem üretimde hem de ihracatta başarılı işlere imza atan Anadolu Isuzu, ticaretin yükünü çekerken aynı zamanda Türkiye’nin birçok yerinde yetkili servisleriyle hızlı çözümler sunarak müşterilerinin memnuniyetini en üst seviyede tutuyor. Ulaşım sektöründe sorunsuz olarak bilinen Isuzu araçlarının sahipleri, araçlarını uzun yıllar kullanırken, satış sonrası hizmetlerden de maksimum seviyede yararlanıyor. Türkiye’nin 63 ilinde 102 yetkili servisle Türkiye’nin en geniş ticari araç servis hizmetini sağlayan Anadolu Isuzu, yurt dışı yapılanmasında ise 5 yıl önce aldığı kararla yeni yatırımlarıyla dikkat çekiyor. 2019 yılı ile birlikte 32 distribütörü ile 44 farklı ülkede hizmet veren



Anadolu Isuzu, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)’nin 2019 yılı başında düzenlediği ödül töreninde İhracat Başarı Ödülüne layık görüldü.

1984 yılından günümüze farklı segmentlerde ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken Anadolu Isuzu, bugüne kadar toplamda 85.913 adet kamyon, 32.602 adet kamyonet, 43.957 adet midibüs ve otobüs, 7531 adet de halen Türkiye’de üretilen ilk ve tek Pick-up olma özelliğini taşıyan Isuzu D-Max üretimi gerçekleştirdi. 36 yıllık süreçte 170 bin araç üreten Anadolu Isuzu, ihracat pazarlarında son yıllardaki atılımlarıyla toplamda 17.110 araç ihraç etme başarısını gösterdi.



Global marka olma yolunda ihracat başarıları



Global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Anadolu Isuzu, 2015’te başlayan değişim süreciyle birlikte ihracatta büyük bir ilerleme kaydetti. Anadolu Isuzu, Euro cinsinden 2015’te 29 milyon, 2016’da 56 milyon, 2017’de 67 milyon, 2018 ise 93 milyon Euro ihracat geliri elde etti. 2023 yılına kadar ihracatını iki katına çıkarmayı hedefleyen Anadolu Isuzu, geçtiğimiz yıl yaptığı atılımlarla kendi markası AOS’u da yaratarak İngiltere, İrlanda, Rusya ve Güney Amerika gibi bölgelerde aktif rol oynamaya başladı. 2018 yılında yurt dışında 964 adet araç satışı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, 44’ten fazla ülkedeki distribütör yapılanmasını 2022 yılında 60’a yakın ülkeye genişleterek güçlü bir küresel otobüs markası olmak istiyor. 2018’deki 93 milyon Euro ihracat başarısından sonra hedeflerini büyüten Anadolu Isuzu, 2019 yılında ise 120 milyon Euro hedefine ulaşmayı planlıyor.



Güçlü Ar-Ge yapılanmasıyla terzi işçiliğinde araçlar



2009 yılında Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezlerinden biri olan Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, 2015 yılında önemli bir yatırımla 6220 metrekare kapalı alana sahip şu anki Ar-Ge merkezine geçerek 100’e yakın Ar-Ge mühendisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. İthal çözümlere ihtiyaç duymadan en ileri teknolojilerle üretim yapabilme kapasitesine sahip olan Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi’nde araçlar tasarımından donanımlarına, testlerinden kalite kontrolüne kadar tam kapasite şekilde hazırlanabiliyor.



Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde son 1 yılda elde edilen başarılı çalışmalarla birçok sektörde yeni faaliyet alanları da doğdu. İlk olarak 2018 yılının başında sunulan ve alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarını karşılayan Yeni Isuzu Novociti Life, hem yurtiçi, hem de yurtdışında yüksek satış rakamlarına ulaştı.



Nisan ayında lansmanı yapıldıktan sonra 3 ödül alan Novociti Life, özellikle Avrupa’daki Belediyelerin gözdesi oldu. 2017 yılı sonunda Turquality kapsamında düzenlenen Design Turkey’den “İyi Tasarım Ödülü” alan Novociti Life, ikinci ödülünü A’Design Award & Competition’dan “Gold A’Design Award” ile aldı. 3. ve son ödülünü ise Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenen Transexpo Fuarı’ndan “New Model Bus” kategorisi 3.lüğüyle alan Isuzu Novociti Life, toplu ulaşımda midibüs segmentinde lider konumdaki Anadolu Isuzu’yu çok daha güçlü konuma taşıdı.



Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli kamyonu NPR 10 EV’yi farklı iş ortaklarıyla birlikte geliştiren Anadolu Isuzu, bu konuda aynı zamanda smart mobility ve yüzde 100 elektrikli otobüs çalışmalarıyla 2017 yılından bu yana yoğun olarak çalışmalar yürütüyor.



İlk sağdan direksiyonlu otobüs ve midibüsleri 2018 yılı sonunda Ar-Ge merkezinin desteğiyle üreten Anadolu Isuzu, AOS adını verdikleri araçlarıyla başta Rusya, İngiltere gibi pazarlar olmak üzere Latin Amerika ve Amerika’da aktif rol oynamak istiyor.



Savunma sanayi için Çek Tatra grubuyla stratejik bir ortaklığa başlayan Anadolu Isuzu, Türkiye’de, arazi şartlarına uygun, 6x6, 8x8, 20x20 çekiş sistemlerine sahip özel lojistik amaçlı yerli kamyonların geliştirilmesine ve üretimine Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi’nde başladı.



2018 yılının Aralık ayında yeni okul yönetmeliğine uygun olan ve dünyadaki en güvenli okul servisi olan Isuzu Novo Okul Servisini geliştiren Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, ülkelerin ve belediyelerin ihtiyaçlarına göre farklı özelliklerde toplu ulaşım araçları, kamyonlar ve elektrikli araç geliştirmeleri, üretimleri yapabiliyor.



Ar-Ge’deki üstün başarısıyla ülkelerin ihtiyaçlarına göre farklı araçlar üreterek terzi işçiliğinde çalışan Anadolu Isuzu, bu alandaki yeteneğiyle son yıllarda birçok Avrupa ülkesi belediyelerinden yüksek adetli sipariş alarak, teslimatlarını gerçekleştirme başarını gösterdi.