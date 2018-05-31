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Almanya'da ilk dizel yasağı başladı

- Hamburg'un iki caddesine bugünden itibaren eski dizel araçlar ve kamyonlar giremeyecek - Dizel yasağı ambulans, itfaiye, çöp kamyonu, adı geçen caddelerde ikamet edenlere ve taksilere uygulanmayacak

Almanya'da ilk dizel yasağı başladı
FRANKFURT (AA) - Almanya'da son dönemlerde tartışmalara neden olan trafikte eski dizel araçların yasaklanması uygulamasının ilki bugün itibariyle Hamburg’da kısmi olarak yürürlüğe girdi.

Hamburg eyalet yönetimi, dizel araçların havayı daha fazla kirletmesi nedeniyle kentin iki caddesinde kısmi yasak başlatılacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Hamburg'un Kuzey Altona semtinde yoğun olan Max-Brauer caddesinin 600 metrelik kısmı ve Stresemann caddesinin de 1,6 kilometrelik kısmında bugün itibarıyla dizel araçlar ile kamyonlara giriş yasağı uygulanmaya başlandı.

Ancak edinilen bilgilere göre söz konusu yasak ambulans, itfaiye, çöp kamyonu, adı geçen caddelerde ikamet edenlere ve taksilere uygulanmayacak.

Ayrıca, Avrupa egzoz gazı emisyonu mevzuatına göre dizel motorlar arasında en az emisyon salgılayan Euro 6 kategorisindeki araçlar da bu yasaktan muaf tutulacak.

Almanya'nın Leipzig kentindeki Federal İdare Mahkemesi, 27 Şubat'ta verdiği kararda, hava kirliliğinin yoğun olduğu şehirlerde dizel araçlar için yasak getirilebileceğine hükmetmişti.

Kararda, dizel yasağı emisyon düzeyi açısından belli koşullara bağlanmış böylece şehirlerin yasak konusunda farklı düzenlemelere gidebilmesine olanak tanınmıştı.

Diğer yandan, Hamburg'da 264 bin dizel aracın trafikte kaydının bulunduğu ve bunlardan sadece 96 bininin Euro 6 kategorisinde olduğu öğrenildi.
 
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