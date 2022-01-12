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Araç bakımı ondan sorulacak

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’deki yeni organizasyonel yapılanma ile birlikte; Osman Dilek, Satış Sonrası Hizmetler Direktörlüğü görevini üstleniyor.

Araç bakımı ondan sorulacak

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin sürekli gelişim ve verimliliği artırma düşüncesi çerçevesinde Satış Sonrası Hizmetler Direktörlüğü görevine Osman Dilek getirildi. Yeni görevine 1 Ocak 2022 tarihinde başlayan Dilek,  1991 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.  Mezuniyetin ardından Sabancı Üniversitesi’nde MBA İşletme Master’ını tamamlayan Dilek, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’deki kariyerine 2000 yılında satış sonrası yönetim kademesindeki farklı alanlarda devam etti. Dilek, son olarak Toyota Türkiye Satış Sonrası Ticari Operasyonlar Bölümü’nde görev alıyordu.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’deki yeni organizasyonel yapılanma ile birlikte; Osman Dilek, Satış Sonrası Hizmetler Direktörlüğü görevini üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TOYOTA’DASATIŞ SONRASI HİZMETLER’İNYENİ DİREKTÖRÜ OSMAN DİLEK
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