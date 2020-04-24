Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Halk özel Harekatı Genel Başkanı Fatih Kaya Avrupa Kısa Kulvar Buz Pateni Kupa Finalleri Guiness türkiye yankılar
Yönetimde bayrak değişimi
Yönetimde bayrak değişimi
27 Nisan'da üretime yeniden başlıyorlar
Üretime yeniden başlıyor
Boyner'de üst düzey atama
Üst düzey atama
İşverene ramazan desteği
İşverene ramazan desteği
Türk öğrencilere yardım
Türk öğrencilere yardım

Araç dezenfeksiyonunu ücretsiz yapıyorlar

Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri, servis işlemi yaptırmadan da aracını ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilecek.

Araç dezenfeksiyonunu ücretsiz yapıyorlar
banner17

Tofaş, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde, toplum sağlığını korumaya yönelik olarak, temsil ettiği Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri için model yılı veya kilometre gözetmeksizin ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başladı. Hizmet kapsamında, servis hizmeti alma gerekliliği olmadan 31 Mayıs tarihine kadar ilgili markaların bayi ve servislerinde, model yılı, kilometresi ne olursa olsun; randevu yoluyla ücretsiz araç dezenfeksiyonu gerçekleştirilecek.

Tofaş, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde, toplum sağlığını korumaya yönelik uygulamalarını yenileyerek hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının bayi teşkilatı ile beraber, model yılı gözetmeden ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başladı. Böylece, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri, diledikleri zaman servis işlemi yaptırmadan da ücretsiz olarak aracını dezenfekte ettirebilecek. Tofaş’ın Türkiye’de bir ilk olarak tüm araç parkına yönelik başlattığı bu uygulama, 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin: “Randevuyla hizmet vereceğiz”

Dezenfeksiyon uygulamasını servis ihtiyacı olsa da olmasa da tüm araçlar için geçerli kıldıklarını belirten Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, yaptığı açıklamada, “Tüm dünya ve ülkemizin, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kritik günlerden geçtiği bu süreçte, ön cephede mücadele eden başta sağlık çalışanları, kamu görevlileri, temel ihtiyaç ve gıda üretici ve dağıtıcıları gibi bu dönemde ülkemizde zaruri çarkların dönmesini sağlayan milyonlarca insanımızda markalarımıza ait araçlarımız var. Tofaş olarak biz de ulusal sorumluluğumuz kapsamında bu çarkların dönmesine destek olmak amacıyla, ülke geneline yayılan 145 servis noktamızda, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tedbirleri ve mesafeli çalışma kurallarını uygulayarak hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en iyi deneyimi sunmak en önemli önceliklerimizden biri. Şimdi de salgın nedeniyle kritik günlerden geçtiğimiz bu süreçte, müşterilerimizin sağlık risklerine yönelik önlemlerine destek olmak amacıyla bu yeni hizmetimizi başlatıyoruz. Müşterilerimizin yanında olabilmek adına başlattığımız ve geniş kitlelere hizmet edecek bu uygulama kapsam itibariyle de sektörümüzde bir ilk olacak. Böylece, model yılı veya kilometresi ne olursa olsun Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araçları, bayi ve servislerimizde ücretsiz olarak dezenfekte edeceğiz. Bunu yaparken de sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, randevu aracılığıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FiatAlfa RomeoTOFAŞJeepAraç DezenfeksiyonuKoronavirüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5