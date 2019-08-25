Araç kiralayana senet şoku!

İstanbul’da yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren merkezi Bahçelievler’de olan ve 3 şubesiyle hizmet veren bir araç kiralama şirketinin onlarca müşterisini mağdur ettiği iddia edildi. Genellikle uzun dönemli kiralama işi yapan firmanın, araç kiralayan müşterilerine sözleşmenin arasında, fark ettirmeden senet imzalattığı ileri sürüldü. Haberleri olmadan senet imzalatıldığını savunan müşteriler borçlandırıldıklarını iddia etti. Mağdur olduklarını ileri süren şirketin müşterileri, konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı.



Şirketten araç kiralayan müşterilerin iddialarına göre belli bir süre kiraladıkları araçları kullandılar. Aracı kiralayan şirketten gelen ‘otomobilin bakım zamanı geldi’ uyarısıyla araçlarını oto servislerine bıraktılar. Birkaç gün sonra şirket, “Aracınızda sizin kullanımızdan kaynaklı hasar oluşmuş. Çıkan masrafı ödemelisiniz” şeklinde bir uyarı ile müşterilerinden yeniden para istedi. Bu ödemeyi kabul etmeyen müşterilere ise sözleşme esnasında bilmeden imzalatıldığı öne sürülen senetler devreye sokuldu. Araç kiralama şirketi, senetlerle yüzlerce icra takibi başlattı. Mağdurlar da yaşanan sürecin ardından savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Devam eden soruşturmaların birinde ifadeye gitmeyen şüpheliler için zorla getirilme kararı verilirken, araç kiralama şirketinin sahibi S.T. iddiaları kabul etmedi.



"İddialar doğru değil"



Hürriyet’in sorularını yanıtlayan şirket sahibi S.T. “Protokollerimiz var. Ona göre işlem yapıyoruz. 30 yıllık firmayız. Birilerini borçlandırdığımız iddiaları yalandır. İnsanlar borçlarını ödemiyorsa icraya veriyoruz. Bir insana bilmeden bir senet imzalatabilir mi? İş anlaşması yaparsan kredi kartı da alırsın, senet de alırsın. Senet yapmak yasak mı ticarette. Uzun dönemli filo kiralama yapıyoruz. Ödeme yapılamayınca da senet imzalayan var kredi kartı ya da çekle ödeyen de var. Bizim sözleşme içine senet yerleştirerek suç işlemememiz mümkün değil” dedi.



Şirketlerinin 100’den fazla icra takibi başlatmasının sebebini de sorduğumuz S.T., “Açılmış icra takipleri olabilir. Hatta daha başlatmadığımız 30’a yakın dosya da var. İnsanlar borçlarını ödeyemiyor. Avukatlarımız icra takibi başlatalım dese de ben son bir kez daha arayarak işi çözmeye çalışıyorum. Eğer borçlar ödenmezse tabi ki icra takibi başlatacağım. Bu icra takiplerinin kaynağı da alacaklarımızdır” dedi.



İnternet sitelerinde firmaları hakkında benzer şekilde birçok şikayet yer alması hakkında da konuşan S.T. şunu söyledi: “Türkiye’nin en önemli firmaları hakkında da internette binlerce şikayet yer alıyor.”



Mağdurlardan birinin avukatı olan Osman Akkaya ise konu ile ilgili şunları söyledi: “Araç kiralama şirketi 100’de fazla icra takibi başlatmış. Ancak ortada garip bir durum var. Çünkü bu icra takiplerinin neredeyse tamamı şirket sahibi S.T’nin kardeşi B.T üzerinden düzenlenen senetlerle yapılmış. B.T’nin de şirket sahibinin kardeşi olmak dışında şirkette resmi hiç bir görevi yok. Böyle yaparak borçların kişisel olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Şirkete yapılan borç olsa mahkemeye araç kiralama için ödenen paralar çok net bir şekilde kanıtlanabilir. Garip olan diğer bir durum ise söz konusu şirketten araç kiralayanların hiç tanımadıkları ve şirket ile alakası olmayan B.T’ye borçlu olmaları.”



8 ay sonra haciz geldi



ŞİKAYETVAR isimli internet sitesinde de araç kiralama şirketi hakkında onlarca bildirim yer alıyor. Söz konusu şirketten araç kiralayan bir kişi internet sitesinde şu ifadeleri kullanmış: “1 yıllığına araç kiraladım ve sonunda teslim ettim. Ancak 8 ay sonra evime haciz ihbarnamesi geldi. Sözleşme yaparken bana boş senet imzalatmışlar. Bunu da 32 bin TL borç senedi olarak icraya vermişler.”



"Şirketler senet imzalatmaz"



Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği yetkilileri de vatandaşları araç kiralarken, kurumsal firmalardan kiralama yapmaları konusunda uyardı. Kurumsal bir firmanın araç kiralarken senet imzalatmayacağını belirten yetkililer, “Araçla kaza yapıldıysa ve işlemler resmi ise kaza yapsanız bile kiralama şirketine para ödemezsiniz. Hasar, hasar güvencesiyle karşılanır” dedi.



Kefiller de icralık oldu



SÖZ konusu şirketin kendilerini mağdur ettiğini ileri süren birçok kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. N.A. suç duyurusunda, “Kiraladığım aracı 2 yıl kullandım. Sonrasında başka bir araçlarını 1 yıllığına kiraladım. Ancak 5 ay sonra bozuk olduğu gerekçesiyle teslim ettim. Bundan 2 ay sonra ilk araç için kefil olan kişiye, bana ve sonraki araç için kefil olan kişiye ayrı ayrı 25 bin TL’lik icra takibi başlattılar. Ancak biz bu firmaya senet yapmamıştık” dedi. Diğer bir mağdur ise ifadesinde şunları söyledi: “1 yıllığına araç kiraladık. Sonrasında otomatik bir araca geçiş yaptık. 12 ay daha kullanıp aracı vereceğimizi söyledik. Kiralama süresinin dolmasına yakın sözleşmesinin 24 ay olduğunu söylediler. Cayma bedeli olarak 13 bin 600 TL istediler. Arabayı teslim alın yoksa 24 ay daha kullanacağız dediğimizde aracı getirin dediler. Sonrasında B.T. adlı şahısa ödemek üzere 27 bin TL’lik senet çıkartıldığını öğrendim.”



Zorla getirilme kararı



Mağdurlar adına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulurken, şüpheliler ifade vermeye gitmedi. Bunun üzerine savcılık şüpheliler S.T. ve kardeşi B.T. hakkında zorla getirilme kararı verdi. S.T, ise zorla getirilme kararı hakkında bir bilgisi olmadığını avukatlarının olaya atlamış olabileceğini, gerekirse ifade vermeye gideceklerini söyledi.