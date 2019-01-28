Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili: NISSAN LEAF

NISSAN’ın ödüllü ve tamamen elektrikli modeli LEAF, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Avrupa’da 2018 sonuna kadar 40 bin 699 satış adedine ulaşan LEAF, yılın en çok satan elektrikli otomobili oldu.



NISSAN LEAF’in Avrupa’daki başarısının ardında ise Norveç’in performansı dikkat çekiyor. Norveç, son yıllarda Avrupa’da elektrikli araca geçişin öncü ülkesi olarak, ülkede NISSAN LEAF’i en çok satan otomobil modeli haline getirdi. 2018 yılında 12 binden fazla kullanıcı LEAF satın aldı. Norveç’in ardından LEAF’in başarısı ile dikkat çektiği bir diğer Pazar ise Birleşik Krallık oldu ve NISSAN LEAF, ülkenin en çok satan elektrikli modeli olmayı sürdürdü.



Piyasaya sürüldüğü 2010 yılından bu yana dünya çapında 380 bin adetlik satış performansıyla da dünyanın en çok satan elektrikli otomobili unvanına sahip.



LEAF artan menziliyle 2019’da da Liderliğin Güçlü Adayı



CES 2019’da yenilenen versiyonu LEAF E-Plus ile müşterilerine güç ve menzil açısından daha fazla seçenek sunan NISSAN 2019 yılı için de dünyanın en çok tercih edilen elektrikli markası olma yolunda ilerliyor.



NISSAN LEAF E-Plus, NISSAN Intelligent Mobility’i “Akıllı Güç, Akıllı Sürüş ve Akıllı Entegrasyon” alanında kaydedilen ilerlemeyle temsil ediyor. NISSAN LEAF, 322 km’ye varan sürüş menzili, neredeyse sessiz çalışan motoru, yumuşak ve hassas gaz pedalı ile birçok müşterinin ihtiyacını karşılarken, NISSAN LEAF E-Plus %40’ın üzerinde bir artış ile 458 km’lik bir sürüş menzili sunuyor.



LEAF E-Plus, yüksek kapasiteli akü ve güçlü motor bir arada 160 KW güç, 340 Nm tork üreterek, aracın yüksek hızda sürüş esnasında daha çabuk ivme almasını sağlıyor. Böylece 80 km/s’den 120 km/s’ye çıkış yaklaşık %13 daha hızlı oluyor. Bu özelliği LEAF E-plus’ın daha yavaş seyreden araçları güvenli bir şekilde sollamasına, virajları daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde dönmesine, hızlı akan trafiğin içine kolayca girmesine olanak sağlıyor.