Aytemiz'den “Motorcu Dostu Trafik“ projesi

İSTANBUL (AA) - Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ, bugün başlattığı "Motorcu Dostu Trafik" projesi ile trafikte "kendini karşısındakinin yerine koymaya" dayalı yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.

"Trafikte Empati Hareketi" söylemi ile hayata geçirilen proje, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor.

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Motorcu Dostu İstasyon" projesi ile motosiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Aytemiz'in, şimdi de "Motorcu Dostu Trafik" projesi ile "trafikte kendini karşısındakinin yerine koymaya" dayalı yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiğini söyledi.

Eke, bir yıl önce "Motorcu Dostu İstasyon" projesini hayata geçirdiklerini, ardından elektrikli araç şarj noktaları ve ücretsiz internet gibi sektörde pek çok ilki temsil eden hizmetleri ile isimlerinden söz ettirdiklerini anlattı.

"Motorcu Dostu İstasyon" projesine 10 istasyonla başladıklarını bildiren Eke, "Test ettik, motosikletlilerin reaksiyonunu gördük. Talep gelmeye başladı ve 120 istasyona çıktı. Proje, yıl sonuna kadar 150 istasyonda olacak. Yurt çapında 600'e yakın istasyonu bulunan bir şirket olarak elimizden geldiğince motosikletlilerin taleplerine cevap vereceğiz." diye konuştu.

Eke, Türkiye'de şu anda trafiğe kayıtlı 22 milyon adet araç bulunduğunu, bunun 3 milyon 100 bin adedinin motosiklet olduğunu aktardı.

Bugün tanıtımını gerçekleştirdikleri "Motorcu Dostu Trafik" ile trafikte karşılıklı anlayışa dayalı yepyeni bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Eke, "Motorcu Dostu Trafik" sosyal sorumluluk projesini "Trafikte Empati Hareketi" söylemi ile hayata geçirdiklerini söyledi.

- "Amacımız, karşılıklı anlayış içerisinde hareket edilmesini sağlamak"



Ahmet Eke, projenin en önemli hedefinin, trafikte karşılıklı empatinin sağlanması olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem araç hem de motosiklet sürücülerinin karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak temel amacımız. Proje kapsamında motosiklet kullanıcılarının kendilerini koruyacak bir kaportaları olmadığından yola çıktık. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin trafikte her şart altında korunup kollanması gerekiyor. Bununla birlikte konuyla ilgili tüm paydaşların da desteğini alıp sektörün önemli bir temsilcisi olarak, kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeyi hedefliyoruz."

Projenin daha geniş kitlelere ulaşması ve daha fazla fayda sağlanabilmesi için konuyla bağlantılı kamu ve özel sektördeki tüm potansiyel ortakları projeyle ilgili bilgilendirdiklerini anlatan Eke, bu ortaklardan, projeye destek olmalarını ve ortak paydada buluşmalarını istediklerini ifade etti.

Eke, motosiklet sürücülerinin, güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasının da diğer önemli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Motosikletlerin trafikte hem saygı gören hem de saygı gösteren trafik paydaşı olmasını amaçlıyoruz." dedi.



- "Motorcu Dostu Trafik" projesi



Verilen bilgiye göre, trafikte karşılıklı empati sağlanması için "Trafikte Empati Hareketi" söylemiyle hayata geçirilen "Motorcu Dostu Trafik" projesinin sponsorları arasında Aytemiz'in yanı sıra Castrol, Unico Sigorta, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Yuasa bulunuyor.

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu, Motosiklet Endüstrisi Derneği, Suzuki ve Türkiye Motosiklet Platformu'nun destek verdiği proje kapsamında şu faaliyetler gerçekleştirilecek:

"Trafik güvenliği konusunda yapılan tüm etkinliklerde, trafiğin vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan motosiklet sürücülerinin de doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf edilecek. Kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların, otoparkların 'motorcu dostu' bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi için kamuoyu baskısı yaratılmaya çalışılacak. Türkiye'de 600'e yaklaşan ve her gün ortalama 200 bin kişinin ziyaret ettiği Aytemiz istasyonları, konuyu sürekli gündemde tutacak şekilde görsel malzemelerle donatılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde, güvenlik donanımları konusunda daha hassas olması sağlanmaya çalışılacak. Belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında proje hatırlatılacak.

Proje kapsamında sabit bir eğitim alanı, sertifikalı bir eğitim için öncelikli olarak kurumsal filolar ve bireysel kullanıcıların kullanımına sunulurken, en az bir adet kamu spotunun devreye girmesi sağlanacak. Güvenlik donanımlarının üzerindeki vergilerin azaltılması konusunda çaba sarf edilecek. Haziran ayından itibaren 6 ay boyunca, kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay ile toplamda 24 ilde gezici eğitim programı başlatılacak. Bu eğitimlerin öncesinde yerel ve ulusal medya kullanımları ile eğitim yer ve saatleri duyurulacak. Özellikle şehirler arası trafiğin çok yoğunlaştığı bayram öncesi dönemlerde, Aytemiz istasyonlarında ve otoyol gişelerinde projeye dikkat çekilerek trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla motosikletlere reflektörlü bir aparat ve diğer araçlara yine reflektörlü proje logolu dikkat çekici stickerler dağıtılacak. Proje için devreye alınan www.motorcudostutrafik.com.tr web sitesi ve sosyal medya iletişim araçları kullanılarak proje kapsamında belirlenen hedefler, konuyla ilgili istatistikler, iş ortak ve destekçilerinin gerçekleştirdiği aktiviteler, sabit ve gezici eğitimler hakkında bilgi verilecek."