Babayiğitlerle yerli otomobil için ilk görüşme gerçekleşiyor

NİĞDE (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil çalışmalarına ilişkin, "Yarın, inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle babayiğitlerle, birinci tur aday babayiğitlerle bir görüşmemiz olacak." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Niğde Ticaret Odası ve Niğde Ticaret Borsası tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "Niğde Ekonomi Ödülleri" töreninde, oda ve borsaların güçlü olduğu zaman üyelerin, üyelerin güçlü olduğu zaman şehrin ekonomisinin, şehrin ekonomisi güçlü olduğunda da Türkiye'nin güçlü olacağını söyledi.

Tehlikeli meslek gruplarında ehliyeti olmayanların çalışamayacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak odalarımızla beraber Türkiye'de bu kapsamda ehliyet vermek üzere imtihanlar açıyoruz. Bu kapsamda da en başarılı illerimizin arasında Niğde gelmektedir. Niğde'yi kutluyorum. Hükümetimizle yaptığımız çalışmanın sonucunda, kendi iş yerinizde ehliyeti olan kardeşlerimizi çalıştırırsanız SGK pirim payını bir yıl boyunca ödemiyorsunuz. Bunun bize menfaati aylık işçi başına yüzde 19,5 devlete daha az vergi vereceğiz. Cebinize yüzde 19,5 daha fazla maaş, kar girecek. İşe yeni alacağınız elemana 'git ehliyet al' dersen 54 ay boyunca yüzde 19,5'u ödemiyorsun. Rakiplerine göre yüzde 19,5 kar ediyorsun." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Ankara-Niğde otoyol ihalesinin yapıldığını ve yolun 3 yıl içinde biteceğini, hedefte Niğde'ye Şehit Ömer Halisdemir Havaalanı kazandırmak olduğunu ifade etti.

Niğde'de ihracatın ve açılan iş yerlerinin arttığını, karşılıksız çeklerin yüzde 67 azaldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünyada bir ilki gerçekleştirdik, dünyada hiçbir ülkenin yapamadığını yaptık. 3 gün önce Rize'deydik, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, 6 ayda işe başlattığımız toplam kişi sayısı bir milyon 600 bin kişi oldu. Üye sayımız 1,5 milyon, toplam işe başlayan kişi sayısı bir milyon 600 bin. Türk özel sektörü olarak bir şampiyonluk elde ettik. Üye sayısı başına Niğde, 1,3 kişi ilave istihdam sağlayarak İç Anadolu'da lider oldu, bu konuda hepinizi kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, "Son bir yılda bizim başımıza gelenler dünyada başka bir ülkenin başına gelseydi kolay kolay 10 yılda başlarını kaldıramazlardı ama Allah'a çok şükür birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ettik, ülke tekrar büyüme hamlesine doğru geçti. İlk 3 ayda yüzde 5'lik bir başarı hikayesi elde ettik." dedi.

Törende, Niğde Ticaret Odası ve Niğde Ticaret Borsası'nda 30, 40 ve 50. yılını tamamlayan üyeler ile Niğde'den ihracat ve ürün tescili yapan firmalara plaket verildi.

Hisarcıklıoğlu, ödül töreninin ardından Niğde Valiliği ile bir fabrikayı ziyaret etti.

Fabrika ziyaretinin ardından bir gazetecinin yerli otomobil üretimiyle ilgili yürütülen çalışmaları sorması üzerine Hisarcıklıoğlu, "Yarın, inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle babayiğitlerle, birinci tur aday babayiğitlerle bir görüşmemiz olacak. Daha sonra Cumhurbaşkanımız, bakanımız bunlarla ilgili açıklamalarda bulunur. Bizim çalışmamız yerli, IP'si Türk olan, bütün hakları Türk olan bir otomobilin Türkiye'de yapılması." ifadelerini kullandı.