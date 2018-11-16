Bakan Varank, Toyota Corolla'nın hibrit modelini test etti

SAKARYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye'de ilk defa üretimi yapılacak yeni Toyota Corolla Hibrit modelini kullandı.

Bakan Varank, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Toyota Türkiye fabrikasında yeni üretimi yapılacak Corolla Sedan Hibrit modelinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrasında açıklama yapan Bakan Varank, Corolla'nın dünyada ilk kez hibrit olarak üretileceğini, modelin üretim merkezlerinden birinin Türkiye olacağını belirterek, burada modeli görme ve kullanma imkanı bulduğunu anlattı.

İlk defa bu sınıfta bir aracın Türkiye'de üretileceğini aktaran Varank, Avrupa'da hızla dizel otomobillerin yerini alan bu teknolojinin, Türkiye'de üretilecek olmasının önemini vurguladı.

- "100 ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor"

Gelişen teknolojiler sayesinde elektrikli ve hibrit araçların hızla yaygınlaştığını, konvansiyonel motorların yerini aldığını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Biz de bu yöndeki proje ve yatırımlara öncelik veriyoruz. Aslında hibrit araçların ülkemizde üretilmesi uzak bir hedefti. Bu hedef, yatırım ofisinin sıkı takibi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iki yıl önce görüşerek Toyota'yı bizzat cesaretlendirmesiyle gerçekleşti, mümkün oldu. Yüksek katma değerli üretim için önemli desteklerimiz bulunuyor. Nitekim Toyota da bizim öncelikli yatırım teşviğimizden bu yatırım için faydalanmıştı. Geçtiğimiz yılki 280 bin kapasitenin yüzde 90'ını ihraç eden bir firma Toyota. İleri teknolojilerle ülkemize yatırım yapmaya devam edecek. Yeni hibrit araçlar ocak ayında seri üretimden çıkacak inşallah şubat ayında da ülkemizin pazarına sunulacak. Araç başına yüzde 50'ye yakın yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni modelin, Türkiye'den 100 farklı ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor. Hibrit araçların ülkemizde yaygınlaşmasıyla akaryakıt ithalatımızda da düşüşler görebileceğiz. Böylelikle dış ticaret açığımız da azalacak."

Bakan Varank, aracın performansının yüksek olduğuna değinerek, "Tebrik ediyoruz. Yakıt tasarrufu sağlayan çevre dostu hibrit ve elektrikli araçların ülkemizde üretilmesine ve kullanılmasına desteklerimiz devam edecek." dedi.

Bakan Varank'a incelemeleri sırasında Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ve diğer yetkililer eşlik etti.



- Yeni Corolla Hibrit

Toyota Corolla'nın 12. nesli, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından Sakarya'da üretilecek. 2019 yılının ocak ayında hibrit versiyona sahip Yeni Corolla'yı hatlarından indirecek olan Toyota Otomotiv Sanayi, böylece C-HR modeliyle Türkiye'nin hibrit üssü konumuna gelecek.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen hatchback ve Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen touring Sports gövde tiplerinin ardından üçüncü gövde seçeneği olarak sedan, ilk kez 1.8 litre benzinli motoru destekleyen hibrit sistemle üretilecek. Satışa sunulduğu 1966 yılından beri 150'yi aşkın ülkede 46 milyon satış adedine ulaşan Corolla, Toyota'nın Japonya dışında ilk kez Türkiye'deki üretim tesislerinde uygulamaya başladığı TNGA (Toyota New Global Architecture) platformunda üretilecek.

Yeni Corolla Sedan iki farklı motor seçeneğiyle üretim bantlarından indirilecek. 1.8 litre hacimli kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği, 122 beygir güç üretirken günlük kullanımın yüzde 50'sine kadar tamamen elektrikli sıfır emisyonlu bir sürüşe imkan tanıyor. 1.6 benzinli motor ise yakıt verimliliği ile performansı aynı anda sunuyor. Altı ileri manuel şanzıman veya isteğe bağlı olarak bir CVT otomatik şanzımanla kombine edilen motor 132 beygir güç üretiyor.

Güncellenmiş özellikleriyle Yeni Toyota Safety Sense teknolojisini standart olarak sunan Yeni Corolla Sedan, gelecek yılın ocak ayında üretilmeye başlanacak. Türkiye'nin ilk hibrit ve SUV modeli C-HR'ı üretmeye devam eden Toyota Otomotiv Sanayi, Yeni Corolla ile birlikte ikinci hibrit otomobilini de üreterek Türkiye'nin hibrit üssü olacak.