Baştan aşağı elektrikli

Premium otomobil üreticisi Lexus, tamamen yeni elektrikli SUV modeli RZ 450e’yi dünya prömiyeriyle birlikte tanıttı. Lexus’un baştan aşağıya elektrikli olarak tasarlanan ilk aracı olan RZ 450e; tasarımı, performansı, teknolojisi ve sürüş keyfiyle elektrikli premium dünyasında yeni standartları belirleyecek.

RZ modeli, performans ve kalite açısından markanın vazgeçilmez özelliklerini koruyarak bu deneyimi daha da zenginleştiriyor. Markanın eşsiz sürüş deneyimi elektrikli araçların getirdiği özelliklerle harmanlanıyor.

Lexus’un yeni tasarım dili

Lexus, yeni RZ modelinde tam elektrikli araçların getirdiği tasarım özgürlüğünü kullanarak konvansiyonel araçlardan farklı görünen bir model ortaya çıkardı. Lexus tasarımının “yeni bölümü” olarak tanımlanan bu tasarım, aracın dinamik performansından doğan benzersiz bir görünümle kendisini gösteriyor.

Aracın ön tasarımı RZ’nin tam elektrikli bir araç olduğunu hemen vurgulayacak şekilde yapıldı. İçten yanmalı motor olmamasıyla birlikte kaput daha alçak konumlandırılırken daha az hava girişine yer verildi. Lexus’un modellerinin karakteristik bir özelliği olan “spindle ön panjur” RZ modeli ile evrimleşerek üç boyutlu olarak aracın tüm gövdesine uygulandı. Yeni tasarıma sahip ön farlar da elektrikli aracın ön panjuruyla birleştirildi. Ultra ince gündüz farları, Lexus L-motifine daha fazla vurgu yapacak şekilde tasarlandı.

Aracın yan profili de akıcı çizgileriyle dikkat çekiyor. Ön taraftaki keskin tasarım aracın gücüne vurgu yaparken arka bölüme doğru RZ’nin konforlu bir alan sunan ve güçlü sürüş kapasitesine sahip SUV tarzı öne çıkarılıyor.

Bu tasarıma ek olarak 2,850 mm’lik uzun aks aralığı da düşük ağırlık merkezinin ve ağırlık dengesinin vurgulanmasını sağlıyor. Bununla birlikte 4,805 mm uzunluğa sahip RZ’nin genişliği 1,898 mm ve yüksekliği 1,635 mm oldu.

RZ’nin tam elektrikli karakteri, arka tasarımda da yüksek teknolojiye sahip görünümle desteklendi. Bölünmüş arka spoyler aracın geniş duruşuna gönderme yaparken aynı zamanda RZ’nin dengeli performansına da katkı sağlıyor. Aracın genişliği boyunca uzanan şerit ışıklandırma da yeni Lexus tasarımının ayırt edici bir özelliği olarak dikkat çekiyor.

RZ’de elektrikli “Lexus Sürüş İmzası”

Lexus, tam elektrikli modelinde de heyecan verici ve sezgisel bir sürüş deneyiminden ödün vermedi. RZ geliştirilirken Lexus Sürüş İmzası’nın üç temel bileşeni olan konfor, kontrol ve yol tutuş unsurlarına odaklanıldı. Tüm bunların yanı sıra elektrikli araçların sağladığı hızlı tepki ve yüksek hassasiyet avantajları sonuna kadar kullanıldı.

Sürüş kalitesinde doğal bir sürüş hissine önem verilirken RZ’nin yeni platformu daha az ağırlık, optimum ağırlık dağılımı ve rijitlik gibi önemli katkılar da sağladı. RZ’nin batarya ünitesi; şasiye, kabinin altına entegre edildi ve böylece aracın ağırlık merkezi alçaltılarak daha iyi şasi dengesi ve yol tutuş ortaya çıktı.

RZ, ilk kez UX 300e’de kullanılan Lexus e-aks ile donatıldı. Bir motor, dişli ve ECU içeren bu kompakt paket; tahrik yapılan tekerlekler arasına yerleştirildi. RZ’de e-aks, DIRECT4 dört çeker sürüş sistemi adı altında öne ve arkaya konumlandırıldı. Böylece sürüş şartlarına göre aracın çekişi ve güç dağılımı en iyi şekilde ayarlanabiliyor.

E-aks sessiz, verimli ve gücü hassasiyetle iletecek şekilde çalışıyor. RZ’nin elektrik motorları önde 150 kW ve arkada 80 kW olmak üzere kombine şekilde 230 kW (313 HP) güç üretiyor. Üstün güç yoğunluğuna sahip motorlar aynı zamanda kompakt olmalarıyla birlikte aracın yerleşimine de katkı sağlayarak içeride daha fazla yaşam alanı elde edilmesine yardımcı oluyor.

İki e-aks ile çalışan yeni DIRECT4 sistemi de ilk kez RZ’de kullanıldı. Lexus’a ait özel bir teknoloji olan DIRECT4 dört tekerlek arasında güç dağılımını otomatik olarak kesintisiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Sonuç olarak sürücü, stres yaşamadan dengeli bir yol tutuşun yanı sıra hassas ve sezgisel bir sürüş elde ediyor. DIRECT4 sistemi, herhangi bir mekanik sistemden daha hızlı çalışarak milisaniyeler içerisinde önden arkaya tork dengesini sıfırdan 100’e veya 100’den sıfıra kadar değiştirebiliyor.

Lexus’un elektriklisinde daha fazla verimlilik, menzil ve dayanıklılık

RZ, 71.4 kW çıkışa sahip 96 hücreli bir lityum iyon batarya ile donatıldı. Kabinin altında platformun bir parçası olarak konumlandırılan batarya, aracın ağırlık merkezinin de aşağıya çekilmesini sağlıyor. Lexus, bataryayı geliştirirken dayanıklılık kilit noktalardan biriydi. Lexus’un batarya yönetim teknolojilerindeki büyük deneyimi sayesinde RZ’nin 10 yıllık kullanımın ardından dahi kapasitesinin yüzde 90’ından fazlasını koruması bekleniyor.

Lexus, RZ’nin sürüş menzili ve batarya şarj süreleri hakkında daha detaylı bilgiyi önümüzdeki dönemlerde paylaşacak. Bununla birlikte RZ’nin karma WLTP tüketim standartlarına göre tek şarjla 400 kilometreden daha fazla yol alması hedefleniyor. Optimize edilmiş araç ağırlığı, batarya gücü ve performans gibi temel faktörlere odaklanılması sayesinde RZ’nin 100 kilometrede 18 kW’nin altında tüketime sahip olması hedefleniyor ve bu sayede RZ pazara sunulan en verimli tam elektriklilerden biri olacak.

Dünyada bir ilk: Yeni “kelebek şekilli” elektronik direksiyon

One Motion Grip ismi verilen elektronik direksiyon sistemi, Lexus RZ’nin en dikkat çekici yeni teknolojilerinden biri olarak öne çıkıyor. Boyunduruk tarzı direksiyon tasarımı ve elektronik bağlantı sistemiyle One Motion Grip dünyada ilk kez Lexus’ta yer alıyor. Hiçbir mekanik bağlantı ve direksiyon kolonunun olmamasıyla çok daha hassas ve hızlı tepkiler elde ediliyor. Bozuk yollarda daha az direksiyon titreşimi yaşanırken direksiyon hissi virajlı yollarda da daha fazla güven veriyor.

Opsiyonel One Motion Grip sistemi, geleneksel direksiyonun yerini alan yeni bir boyunduruk tarzı direksiyon ile geliyor. Bu sayede sürücü daha az efor sarf ederek yönlendirme yapabiliyor. Yeni direksiyonun, düz konumdayken sadece 150 derece döndürülüp sağ veya sol direksiyon kilidine kadar getirilmesi mümkün ve böylece geleneksel sistemlerin aksine dönüşlerde ellerin birbirinin üzerine binmesine gerek kalmıyor.

Yeni direksiyonun “kelebek” şeklindeki tasarımı, RZ’nin her detayının kusursuz olmasına katkı sağlayan Lexus’un Takumi Ustaları tarafından yapılan yönlendirmelere göre yapıldı. Bu tasarım sayesinde göstergeler ve yol için de daha iyi bir görüş açısı sağlanıyor.

RZ ile Tazuna kokpit konsepti evrimleşti

RZ’nin kabini Tazuna konseptinin evrimleşmesiyle oluşturuldu. Böylece sürüş pozisyonu, göstergeler, kontroller ve multimedya sistemi hassasiyetle yerleştirildi. Adını binicinin atın dizginlerini küçük hareketlerle kontrol etmesi anlamına gelen Japonca bir kelimeden alan Tazuna kokpit, sürücü ile araç arasında sezgisel bir iletişim kurulmasını sağlıyor. Orta konsol da yeni kadran tipi kontrollerle kabindeki zarif sadeliği pekiştiriyor.

RZ’de göstergeler, ön cama yansıtmalı gösterge ekranı ve 14 inç multimedya ekranı sürücünün görüş açısını artıracak şekilde konumlandırıldı. Tamamen yeni multimedya platformuyla donatılan RZ’de, sistem daha hızlı ve daha sezgisel çalışıyor. Sesli komut özelliği ise birçok diyaloğa yanıt verecek şekilde geliştirildi. Ayrıca yeni “Hey Lexus” araç içi asistanı, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonları da yer alıyor.

Lexus RZ’de eşsiz Omotenashi detayları

Lexus RZ’nin kabininde yer alan ileri teknolojiler arasında Omotenashi misafirperverlik felsefesinden esinlenen özellikler yer alıyor. Karartılabilir panoramik tavan, içerideki aydınlık hissini artırırken ısının dağılmasını engelleyerek enerji verimliliğini artırıyor. Böylece güneşli günlerde aracın içinin aşırı ısınmasını engellerken soğuk havalarda da ısının dışarıya çıkmamasını sağlıyor. Ayrıca tek bir dokunuşla tavan şeffaf görünümden opak hale gelerek güneş ışınlarının direkt olarak içeriye girmesini engelleyebiliyor. Klasik bir güneşlik kullanılmamasıyla ağırlıktan tasarruf edilirken aynı zamanda klimanın da daha verimli çalışmasına katkı sağlanıyor. Böylece RZ’nin menzilinin artırılmasına yardımcı olunuyor.

RZ’de Omotenashi misafirperverlik felsefesinin altını çizen bir diğer teknoloji, önde sürücü ve yolcunun diz seviyesinde yer alan radyant ısıtıcılar oldu. Isıtmalı koltuklara ve ısıtmalı direksiyona ek olarak, bacakları sıcak bir battaniye gibi sararak kabinin daha çabuk ısınmasına katkı sağlıyor. Ayrıca panoramik tavan gibi enerji tasarrufuyla klimadaki yükü azaltarak sürüş menzilini artırıyor.

Elektrikli RZ’de de yüksek Lexus güvenlik standardı

Lexus’un tam elektrikli modeli RZ de ek özelliklere sahip güncellenmiş üçüncü nesil Lexus Safety System + ile donatıldı. Gelişmiş aktif güvenlik sistemleri ve sürücü asistan sistemlerinden yararlanan RZ, aynı zamanda yeni direksiyon destekli Proaktif Sürüş Asistanı özelliğine ve sürücü yorgunluk/dikkat dağınıklığı izleme sistemine de sahip. Proaktif Sürüş Asistanı, öndeki kamerayı kullanarak virajın açısını belirleyerek viraja yaklaşılırken ve dönülürken direksiyonun uygun şekilde ayarlanmasını sağlıyor.

Bununla birlikte RZ, ilk kez NX modelinde yer alan e-latch elektronik kapı açma sistemiyle de donatıldı. Aracın Kör Nokta Monitörüyle birlikte çalışan kapı, Güvenli Çıkış Asistanı sistemiyle arkadan gelen araçları veya bisikletleri algılıyor. Dünyada bir ilk olarak geliştirilen sistemin, kapının açılmasıyla yaşanan kazaların yüzde 95’ini engelleyeceği tahmin ediliyor. RZ’de aynı zamanda her hava koşulunda görüş açısını iyileştiren dijital iç dikiz aynası da sunuluyor.