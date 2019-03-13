Binlerce işçi çıkaracak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, rutin işlerin otomasyonu nedeniyle 2023 yılına kadar 5 bin ile 7 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Volkswagen'den yapılan açıklamada, şirketin dijital çağa geçişini hızlandırmak için 2019-2023'te 19 milyar avroluk yatırım yapılacağı belirtildi.



Söz konusu yatırımın şirketin öz kaynaklarından sağlanacağı kaydedilen açıklamada, Volkswagen'in malzeme maliyetlerini düşürmeyi, fabrikalardaki üretkenliği artırmayı ve gelirlerini yükseltmeyi planladığı kaydedildi.



Açıklamada, genel giderlerin ve idari personel gereksinimlerinin yüzde 15 azaltılacağına işaret edilerek, idari süreçlerin dijitalleştirilmesi için bilgi işlem sistemlerine 4,6 milyar avro yatırım yapılacağı bildirildi.



Rutin işlerin otomasyonu nedeniyle 2023 yılına kadar 5 bin ile 7 bin kişinin işten çıkarılacağı belirtilen açıklamada, şirketten emekli olacak çalışanların yerine yeni alım yapılmayacağı kaydedildi.



Açıklamada, elektronik ve yazılım gibi alanlarda ise 2 bin civarında yeni istihdam sağlanacağı bildirildi.