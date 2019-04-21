Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar emlak yusuf BTK tatil türksat
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Mehmetçik'e teknolojik eğitim
Mehmetçik'e teknolojik eğitim
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı
Kiraz Güney Kore pazarına açılıyor
Kiraz, Güney Kore'de
Fındığın cipsi üretildi
Fındığın cipsi üretildi

BMW'nin kadın kullanıcıları piste indi

BMW’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyası kapsamında, Mart ayında BMW sahibi olan kadın sürücülere hediye ettiği Performans Sürüş Eğitimi 20 Nisan’da İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleştirildi.

BMW'nin kadın kullanıcıları piste indi
banner17
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyası kapsamında, Mart ayında BMW sahibi olan kadın sürücülere hediye ettiği Performans Sürüş Eğitimi 20 Nisan’da İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan BMW sahibi kadın sürücüler, kendi sınırlarını zorladıkları bir sürüş deneyimi yaşadılar.

BOM Akademi’nin tecrübeli pilotları tarafından verilen Performans Sürüş Eğitimi’nde katılımcılar, teorik eğitimin ardından, BMW 3 Serisi otomobillerle pistte slalom, drift ve ani şerit değiştirme eğitimleri gibi ileri sürüş tekniklerini güvenli bir ortamda deneyimlediler. BOM Akademi’nin profesyonel yarış pilotları eşliğinde eğlenceli ve eğitici bir deneyim yaşayan kadın sürücüler, aynı zamanda unutamayacakları adrenalin dolu bir gün geçirdiler.

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere arzu ettikleri performanslı sürüş keyfini yaşatmak için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Mart ayında otomobil satın alan kadın sürücülere Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Akademi’nin düzenlediği Performans Sürüş Eğitimi’ni hediye etti.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BMW
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5