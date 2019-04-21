BMW'nin kadın kullanıcıları piste indi

’in Türkiye distribütörü olduğu’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyası kapsamında, Mart ayında BMW sahibi olan kadın sürücülere hediye ettiği20 Nisan’da İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan BMW sahibi kadın sürücüler, kendi sınırlarını zorladıkları bir sürüş deneyimi yaşadılar.nin tecrübeli pilotları tarafından verilen Performans Sürüş Eğitimi’nde katılımcılar, teorik eğitimin ardından, BMW 3 Serisi otomobillerle pistte slalom, drift ve ani şerit değiştirme eğitimleri gibi ileri sürüş tekniklerini güvenli bir ortamda deneyimlediler. BOM Akademi’nin profesyonel yarış pilotları eşliğinde eğlenceli ve eğitici bir deneyim yaşayan kadın sürücüler, aynı zamanda unutamayacakları adrenalin dolu bir gün geçirdiler.Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere arzu ettikleri performanslı sürüş keyfini yaşatmak için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Mart ayında otomobil satın alan kadın sürücülere Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Akademi’nin düzenlediği’ni hediye etti.