Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Bursa'da 7 ayda 241 bin araç üretildi
Bursa'da 7 ayda 241 bin...
Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü: Savaşın olumsuz etkisi uzun yıllar sürecek
Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü: Savaşın...
Ödeal, 500 bilişim şirketi arasında 224. sırada yer aldı
Ödeal, 500 bilişim şirketi arasında...
E.C.A. Purity Serisi ile temizlik anlayışını değiştiren çözümler
E.C.A. Purity Serisi ile temizlik...
Şehrin Kalbinde Bir Mekan:Izaka Terrace
Şehrin Kalbinde Bir Mekan:Izaka Terrace

Bursa'da 7 ayda 241 bin araç üretildi

Otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Bursa'da, bu yılın 7 ayında 241 bin 48 araç üretildi. Bursa'daki günlük üretim ortalama 1147 araç olurken, imalatın yarısından fazlası da ihraç edildi.

Bursa'da 7 ayda 241 bin araç üretildi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de yılın 7 ayında traktör dahil 770 bin 279 araç imal edildi.

Türkiye genelinde adet bazında en fazla üretim yapan firma 224 bin 255 ile Kocaeli'de kurulu Ford Otosan oldu. Ocak-temmuz döneminde Bursa'da faaliyet gösteren TOFAŞ 141 bin 886 otomobil ve hafif ticari araç imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Bu süreçte Toyota 131 bin 719, Hyundai Assan 124 bin 700 ve OYAK Renault 98 bin 815 araç üretim rakamına ulaştı.

Günlük banttan indirilen araç sayısı 3 bin 668 olurken, Bursa'daki günlük üretim ise 1147 olarak gerçekleşti.

Bursa'daki üretimin yarısından fazlası yurt dışına gönderildi

Bu yılın 7 ayında otomotiv üretiminin yüzde 69,67'sine karşılık gelen 536 bin 714 adedi ihraç edilerek 10 milyar 241 milyon 431 bin dola döviz girdisi sağlandı.

Ülke genelinde en fazla üretimi gerçekleştiren Ford Otosan, ihracatta da 174 bin 690 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki Hyundai Assan 107 bin 792, üçüncü Toyota 104 bin 105, dördüncü TOFAŞ 67 bin 438 ve beşinci OYAK Renault 62 bin 288 araç ihraç etti.

Ocak-temmuz aylarında dış satıma Bursa'da kurulu Karsan da 106 araçla katkı sağlarken kentten 7 aylık süreçte toplam 129 bin 832 araç ihraç edildi.

Bursa'daki üretimin yarısından fazlası yurt dışına gönderilirken OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan'ın Türkiye'nin toplam araç ihracatına katkısı ise yüzde 24,19 oldu.

Bursa'nın günlük dış satım sayısı da yaklaşık 618 seviyesinde gerçekleşti.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Bursada7 Ayda 241 Bin Araç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1