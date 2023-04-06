Bursa elektrikli araçları buluşturuyor

Go Green Türkiye Fuarı, Elektrikli Araç Sektörünün başkenti Bursa’da düzenlenecek... Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı Go Green Türkiye, 16 – 18 Kasım tarihlerinde Tüyap Bursa’da gerçekleşecek. Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından organize edilen Go Green Türkiye 2023’te 120 katılımcı marka, 8 bin metrekare sergileme alanında elektrikli araç dünyasının inovatif ürünlerini ve yeni teknolojilerini vitrine çıkaracak.

Kasım ayında No On Fuarcılık ile birlikte, Bursa’da ilkini gerçekleştirecekleri Go Green Türkiye hakkında açıklamalarda bulunan Tarsus Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefiyle, Türkiye’de elektrikli araç sektörünün gelişmesi ve tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmek misyonuyla yola çıktıklarını söyledi. “Elektrikli araç dünyasının tüm paydaşlarının yer alacağı bu fuarı ziyaret eden profesyoneller, sektöre dair aradıkları her şeyi bir arada bulabilecek.” diyen Aytemur; işini büyütmek, doğru hedef kitleyle buluşmak, yeni olgunlaşan bu pazarda başlangıçtan itibaren güçlü bir konum elde etmek ve markasını yeni ve heyecan verici bir sektörle aynı anda anılır hale getirmek isteyen firmaların, Go Green Türkiye’de yerini almaya başladığı bilgisini paylaştı.

Elektrikli araç sektörünün başkenti Bursa’nın 3 gün boyunca ev sahipliği yapacağı Go Green Türkiye 2023’te; otomobil, motosiklet, bisiklet, scooter, otobüs, minibüs, lokomotif, yat motorları, golf arabaları ve iş makineleri gibi birbirinden farklı elektrikli araç modelleri, şarj donanım ve yazılımları, şarj istasyonları, akıllı ve hızlı şarj çözümleri, pil ve pil teknolojisi yönetim sistemleri, akıllı şebeke çözümleri, sertifikasyon, test ve ölçüm hizmetleri ile satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri gibi sektöre dair her şey bir arada sergilenecek.

Yarının elektrikli araç dünyasına bugünden ev sahipliği yapacak olan Go Green Türkiye 2023 hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, www.gogreenturkiye.com adresini ziyaret edebilirler.