Bursa tercihini ondan yana kullandı

Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen teslimat etkinliğinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kooperatif yönetimi ile Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin ve Karsan bayii temsilcisi Mahmut Koçaslan hazır bulundu. Bu teslimat ile birlikte Bursa ve çevresine teslim edilen Jest+ sayısı 300’ü aştı.

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, filolarını yenileyen kentlerin tercihi olmayı sürdürüyor. Karsan son olarak, Gemlik ilçesinin toplu taşıma araçlarının yenilenmesi kapsamında Bursa Güzel Gemlik Kooperatifi’ne 28 adet Jest+ teslimatı gerçekleştirdi. Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen teslimat etkinliğinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kooperatif yönetimi ile Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin, Karsan Bölge Satış Yöneticileri Celal Yalnız ve Coşkun Tokan, Karsan bayii temsilcisi Mahmut Koçaslan ile birlikte katılım gösterdi.

Karsan adına konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Gemlik Güzel Kooperatifi teslimatı ile birlikte Bursa ve çevresine toplamda 300 adedin üzerinde Jest+ teslim ettiklerini ve kent ulaşımına sağladığı katkılardan dolayı aracın tekrar tercih edildiğini vurgularak; “Fabrikamızda ürettiğimiz Jest+ araçlarımız, kentlere uygun dinamik tasarımı, motor performansı, ideal yakıt tüketimi, servis-bakım kolaylıkları ve arkasında Karsan güvencesinin olması ile bir kez daha Bursa bölgesinde tercih edildi. Bir kez daha bölge halkına konfor, Bursa Güzel Gemlik Kooperatifi’ne ise işletme avantajları sağlayacak olmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Kent ulaşımında Jest+ ayrıcalığı!

Yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar sunan Jest+, engelli kullanımına uygun olacak şekilde alçak tabanlı özelliği ile de ön plana çıkıyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantaj sağlayan Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca geliyor.