Toplumsal cinsiyete dayalı yargılara ve kadınların potansiyeline ulaşmasının önündeki her türlü görülmez engele dikkat çeken Otokoç Otomotiv, “Cam Tavan Arabada Güzel” farkındalık projesini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlattı.

Odağına insanı alan Türkiye’nin lider mobilite şirketi Otokoç Otomotiv, “Cam Tavan Arabada Güzel” farkındalık projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Proje kapsamında, insanlığın gelişimi önündeki en büyük engellerden biri olan toplumsal cinsiyete dayalı yargılara ve kadınların önündeki her türlü görülmez engel olarak nitelendirilen “Cam Tavan”lara dikkat çekiliyor.

“Cam tavanları kırmak için birlikte çalışıyoruz”

İnsanlık için daha iyi ve sürdürülebilir bir geleceğin ancak kadınların yaşamın her alanında hak ettikleri yerde bulunabilmeleri ile sağlanabileceğini belirten Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, proje ile ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Konuya dikkat çekmek ve bu doğrultuda atılan adımlar son derece önemli, bununla birlikte gidilecek çok yolumuz olduğunun da bilincindeyiz. Hem kadınların başarılarının önündeki görünmez bariyerlerin ortadan kalkmasına, hem de ‘kendi değerlerinin farkında olmalarına’ çok ihtiyacımız var. İşte bu yüzden, tüm paydaşlarımızla daha da güçlü kılacağımıza inandığımız bir farkındalık projesi başlatıyoruz. Bu doğrultuda yanımıza Fenerbahçe Spor Kulübü’nden kadın ve erkek sporcuları, Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan başarıları ile nam salmış Türkiye Milli Voleybol Takımı’ndan kadın oyuncuları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan kadın-erkek ralliciler ve yöneticileri de (TOSFED) alarak, kadınların potansiyeline ulaşmasının önündeki her türlü görülmez engel olarak nitelendirilen “Cam Tavan”lara dikkat çekiyor ve hep birlikte ‘Cam Tavan Arabada Güzel’ diyoruz. Daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir dünya hedefiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan yüzlerce çalışanımızla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlattığımız bu proje kapsamındaki çalışmalarımız yıl boyunca genişleyerek devam edecek. Bu vesileyle herkesi bu çağrımıza ortak olup projemizi desteklemeye davet ediyor, çalışma yaşamında kadınların sorunlarıyla ilgili farkındalığı artırmak için ‘Gelin cam tavanları hep birlikte kıralım’ diyoruz.”

Projenin etkisi, mevcut ve gelecek iş birlikleriyle daha da büyüyecek

Otokoç Otomotiv mesleklerin cinsiyeti olmadığı bilincini benimseyerek, bugünkü başarılı konumuna kadın çalışanların aklı, yaratıcılığı, gücü, onların çalışkanlığını her seviyede değerlendirerek getirdiğine inanıyor. Ve aynı şekilde ileriye taşımak için faaliyetlerine devam ediyor. Bu doğrultuda toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların yer aldığı erkek egemen sektörlerde kurum kültürünü eşitlikçi bir yapıya kavuşturmak ve o görünmez cam tavanı kırmak için kadın-erkek birlikte çalışıyor. Ek olarak; konuya ilişkin toplumsal farkındalığı artırmaya ve katkı sağlamaya yönelik çok çeşitli adımlar atıyor, bunu kurum içi yapılanmasından kurum dışındaki uluslararası taahhüt ve iş birliklerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, tüm faaliyetlerinde en öncelikli mesele olarak konumlandırıyor.

Cinsiyet ve fırsat eşitliğini tüm faaliyetlerinde en önemli ve öncelikli gündem maddeleri arasında konumlandıran Otokoç Otomotiv, kadınlara fırsat eşitliği konusunda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile yakın şekilde çalışıyor. Şirket, aynı yaklaşım doğrultusunda 2019 yılında kadınların satış alanındaki temsiliyetlerini artırmayı ve güçlendirmeyi hedefleyen Women In Sales platformuna üye oldu. Otokoç Otomotiv, cinsiyet ve fırsat eşitliği çerçevesinde önemli bir adım olan bu üyeliğin yanı sıra aynı yıl Koç Holding ile birlikte Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni de (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzaladı.

Kadınların dünyayı değiştirme, dönüştürme ve sürdürülebilir bir geleceği var etme konusunda kendi güçlerini fark edip sahiplenmeleri ve tüm toplumsal katmanlar tarafından desteklenmelerini hedefleyen Otokoç Otomotiv, “Cam Tavan Arabada Güzel” projesi ile mevcut çalışmalarını daha da ileri taşımayı hedefliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile gerçekleştirilen iş birlikleri, bu çerçevede atılan adımlardan yalnızca bazıları. Bunun yanında etki alanı güçlü iş kadınları da projeye destek veriyor. Otokoç Otomotiv, ilerleyen dönemde bu konudaki diğer adımları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek.

Otokoç Otomotiv Hakkında;

Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki ilk yatırımı olarak 1928 yılında kurulmuş olan ve otomotiv tarihini başlatan Otokoç Otomotiv, bugün; Otokoç, Avis, Avis Filo, Budget, Otokoç Sigorta, Zipcar, Otokoç 2. El, Otokoç Parça ve Lastick markalarıyla hizmet veren, Türkiye’nin en büyük otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı şirketidir. Otokoç çatısı altında Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarıyla yeni araç satışı, servis ve yedek parça hizmetleri, toptan yedek parça satışı, sigorta ve finansman, aksesuar satışı, 2. el araç satışı ve araç koruma sistemlerini, özetle tüm otomotiv çözümlerini tek çatı altında müşterilerine sunuyor. Araç kiralamada ise Avis ve Budget markalarıyla kısa dönem kiralama; Avis Filo ile operasyonel kiralama, diğer adıyla filo kiralama; Zipcar markasıyla ise saatlik kiralama yani araç paylaşımı hizmetini müşterileriyle buluşturuyor. Otokoç Otomotiv, Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Irak’ta, “Yenilikçi mobilite çözümleri geliştiren, küresel ve lider referans noktası olma” vizyonu ile faaliyetlerine devam ediyor.