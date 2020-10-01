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Çevre duyarlılığı ödül getirdi

Çevreye duyarlı yöntem ve teknolojilerle üretim faaliyetlerini sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Çevre duyarlılığı ödül getirdi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen 2020 yılı Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü”ne layık görüldü.

Türkiye’nin üretim ve ihracat liderleri arasında yer alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevreyle dost üretim gerçekleştirerek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de çevre bilincinin artmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2020 yılı Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleşti. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, saha ve jüri değerlendirmeleri sonucu “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye adına Yardımcı Tesisler & Çevre Departmanı Müdürü Barış Kula aldı.

Toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak önemli projelere imza atan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Geçtiğimiz Ocak ayında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık” plaketine sahip olmuştu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevreye duyarlı yöntem ve teknolojilerle sektördeki gelişmelere öncülük etmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye
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