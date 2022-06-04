Çevre için öncü adım

Goodyear ayrıca dünya genelindeki tüm sürücüler için iklim değişikliğine dair bilinç oluşturma ve farkındalık yaratma konusunda da bir hedef belirledi. Bu doğrultuda; karbondioksit salınımın azaltılması için çalışmalar yürütüyor. Emisyon azaltımı için tedarikçiler ve iş birliği yapılan markalar ile ortak hedefler ve süreçler beliriyor ve bu süreçlerin takibini hayata geçiriyor. Böylece Goodyear iklim değişikliği kaynaklı risk analizleri ile daha uzun süreli ve sürdürülebilir planlamalar yapma konusunda önemli adımlar atıyor.

Dünyanın lider lastik üreticilerinde Goodyear, fabrikalarında yenilenebilir enerji odaklı dönüşümler konusunda da önemli adımlar atıyor. Goodyear, Avrupa ve Türkiye’deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçiyor. Goodyear’ın, Avrupa ve Türkiye’deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçmesi kararı, şirketin 2023 yılına kadar karbon emisyonları yoğunluğunu %25 azaltma hedefini güçlendiriyor. Geçiş sonucunda şirketin karbon ayak izi 260.000 tona kadar düşecek.

Goodyear, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki tesislerinde 2022 yılının sonuna kadar %100 yenilenebilir enerji tedarikine yönelik çok aşamalı bir planın ilk adımı kapsamında Avrupa ve Türkiye'de* bulunan Goodyear tesislerinde %100 yenilenebilir enerjiye geçecek.

Yaklaşık 700.000 megawatt-saat yenilenebilir enerji satın alan Goodyear, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya, Türkiye ve Hollanda'daki üretim tesislerinin sürdürülebilir elektrikle çalışmasını sağlayabilecek. Bu geçiş sonucunda şirketin karbon ayak izi 260.000 tona kadar düşecek.

Goodyear bu kritik geçişi gerçekleştirmek için hidroelektrik, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını artıracak.