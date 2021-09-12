Çevreci ve mobil otomobiller CARE olacak

Toyota, dört yıl aradan sonra dijital olarak düzenlenen Autoshow 2021 Mobility Fuarı’nda “Herkes için bir Toyota Hybrid var” temasıyla yerini alırken, dikkat çeken mobilite çözümlerini de sergiliyor. Fuarda Yaris, Corolla HB, C-HR, Corolla Sedan, RAV4 ve Camry olmak üzere farklı segmentlere ait 6 hibrit modeli beğenilere sunan Toyota ayrıca; TOYOTA GAZOO Racing standında şampiyon otomobil GR Yaris’i de tanıtıyor. Hafif ticari segmente efsanevi pick-up Hilux ile birlikte, hem iş performansı hem de binek otomobil konforuyla beğeni toplayan Proace City de dijital fuardaki diğer Toyota modelleri arasında bulunuyor.

Toyota mobilite ürünleriyle yeni döneme hazırlanıyor

Toyota’nın Autoshow’daki dijital standında otonom elektrikli araçlardan insansı robotlara kadar birçok prototip mobilite ürününe de yer veriliyor. “Herkesin özgürce hareket ettiği bir dünyayı gerçekleştirmek” mottosuyla yeni bir çağın başlangıcını yapan Toyota, artık yalnızca bir otomobil markası değil, bir ‘mobilite’ şirketine dönüşümünü fuarda gözler önüne seriyor.

Engellilerin, hastalıklarından dolayı hareketleri kısıtlı kişilerin, yaşlıların, 7’den 70’e herkesin dünya üzerinde zahmetsizce ve keyifle hareket etmelerini sağlayacak ileri teknolojiye sahip mobilite ürünleri bu yıl seyircisiz olarak düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ve Paralimpik Oyunlar da ülkelerin sporcu, teknik kadro ve idarecilerden oluşan kafilelerine hizmet vermişti.

Şampiyon “GR Yaris” TOYOTA GAZOO RACING Standında

Autoshow fuarında ayrıca, Toyota’nın son dönemde ürettiği sıra dışı modellerden biri olan GR Yaris de markanın yarış takımı TOYOTA GAZOO Racing’in stantında sergileniyor. Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki deneyimle geliştirilen GR Yaris, hem tasarımı hem de performansıyla büyük ses getirmiş durumda. Toyota, motorsporlarını yol otomobilleri için bir geliştirme laboratuvarı olarak değerlendirmeye devam ederken yeni teknolojileri keşfetmek ve yarışlardaki sıra dışı şartlara bakarak yeni çözümler üretmeyi de sürdürüyor.