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Citroen 2019 sezonuna birincilikle başladı

Monte Carlo Rallisi’ni Citroen Total WRT adına yarışan Sebastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi birinci sırada tamamlamayı

Citroen 2019 sezonuna birincilikle başladı
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İSTANBUL (AA) - Citroen’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroen Total WRT, takvimin açılış rallisi olan Monte Carlo Rallisi’nde birinciliği elde etti.

Citroen açıklamasına göre, 2019 Dünya Ralli Şampiyonası’nın açılış ayağı olan Monte Carlo Rallisi’ni Citroen Total WRT adına yarışan Sebastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi birinci sırada tamamlamayı başardı. Sebastien Ogier elde ettiği bu birincilik ile kariyerindeki yedinci Monte Carlo zaferine imza atmış oldu.

Açıklamaya göre, Monte Carlo Rallisi’nde elde edilen bu birincilik bu yıl 100. yaşını kutlayan Citroen için WRC’deki 100. birinciliği olma özelliğine de sahip. Citroen ilk WRC birinciliğini 1999 yılında düzenlenen Katalunya Rallisi’nde Philippe Bugalski - Jean-Paul Chiaroni pilotajındaki Xsara Kit-Car ile elde etmişti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı, 14-17 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Citroen Total WRTCITROËN2014 Dünya Ralli Şampiyonası
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