Citroen'den yaza damgasını vuracak hareket

100 yılı aşkın geçmişi ile otomotiv dünyasının en köklü markalarından olan Citroën, dünya çapında merak uyandıran modelleriyle her zaman göz dolduran ve dikkat çeken bir marka konumunda yer almaya devam ediyor. Her zaman konfor odaklı tasarımları ile müşterilerinin kalbinde taht kuran Citroën, bu kez ticari ürün gamındaki konfor seviyesini bir üst seviyeye yükseltiyor. Citroen Jumper; kusursuz boyutları sayesinde karavan dönüşümüne uygunluğu ile karavan tutkunlarının da dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Karavana çevrilebilen Jumper ile karavan tutkunları manzarasını kendisi seçip istediği yerde tatilini yapma ya da istediği yerden çalışmanın konforunu yaşayabilecek. Citroen Jumper; gezilecek tüm noktalarda konfor odaklı benzersiz bir deneyim sunarak, evinizin konforunda ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir seçenek sunmaktadır.

Her koşulda üst düzey konfor ile seyahat

Jumper, üst düzey konforu, kusursuz tasarımı, geniş iç hacmi ve yüksek yükleme kapasitesi ile karavan hayatı için de ne kadar uygun ve konforlu bir model olduğunu ortaya koyuyor. Kolayca karavana dönüştürülebilen Citroën Jumper, bu konuda ne kadar iddialı olduğunu da boyutları ve özellikleriyle gösteriyor. Sınıfında fark yaratan konforu ve 17 m³’e varan yükleme kapasitesiyle rakiplerinden ayrılan Jumper, aynı zamanda mobil ofis ortamı yaratan aksesuar seçenekleri de sunuyor. 4 farklı uzunluk, 3 farklı dingil mesafesi ve 3 farklı yükseklik ile Citroën Jumper, en uygun olan boyutun seçilmesine olanak tanıyor. İki kanatlı bagaj kapıları 96° veya 180° açılma açısıyla kolay bir yükleme sunarken akıllı bir bağlantı sistemi tarafından açıldığı açıda sabit tutuluyor. İsteğe bağlı iki adet sürgülü yan kapı ile yükleme ve boşaltma işlemleri her zaman kolaylaşıyor. Citroën Jumper, dinamik sürüş ve iyileştirilmiş yol tutuş özelliklerini Euro 6.2 düzenlemelerini yerine getiren 2.2 litrelik BlueHDi dizel motorlarıyla birleştiriyor. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyon salım değerleriyle yüksek verimlilik seviyesi sunan yeni nesil motorlar güç aralıkları 120 HP ile 165 HP arasında değişen üç farklı motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

Citroën

Citroën, 1919 yılından bu yana toplumdaki gelişimlere yanıt vermek için otomobiller, teknolojiler ve ulaşım çözümleri geliştiriyor. İddialı ve yenilikçi bir marka olan Citroën, müşteri deneyiminin merkezine dinginlik ve huzuru yerleştiriyor. Şehir için tasarlanmış bir elektrikli ulaşım aracı olan benzersiz Ami’den çoğu elektrikli veya şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemlerine sahip sedanlara, SUV'lara ve ticari araçlara kadar geniş bir model yelpazesi sunan Citroën, hizmetleriyle de öncü bir marka olarak bireysel ve profesyonel müşterilerine özen gösteriyor. Citroën, dünya genelinde 6200 yetkili satıcı ve yetkili servis noktası ile 101 ülkede faaliyet gösteriyor.