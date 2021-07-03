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Corolla'yı zirveye çıkardı hedef 60 bin dedi

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 5 bin 368 adetle bugüne kadarki en yüksek haziran ayı satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yılın ilk 6 ayında da 31 bin 7 adetlik satışa da ulaştık. Corolla zirvede yer alıyor. Hedefimiz 60 bin satış" diye konuştu.

Corolla'yı zirveye çıkardı hedef 60 bin dedi
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Toyota, haziran ayında binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarında toplam 5 bin 368 adetle tüm zamanların en yüksek haziran ayı satışını gerçekleştirdi. Toyota aynı zamanda 2 bin 264 adetlik haziran ayı filo satışıyla da yeni bir rekora imza attı.

Türkiye otomotiv pazarının ilk 6 ayında toplam 31.007 adetlik satışa ulaşan Toyota sektörde ilk 5 arasında yerini aldı. Marka ayrıca, 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 27 bin 590 adetlik binek otomobil satışı ve yüzde 8.9’luk pazar payı ile de ilk dört arasında bulunuyor. Toyota’nın toplam satışlarında Corolla modeli 24 bin 931 adetle ilk sırada yer alıyor. Toyota’nın hibrit araç satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 162 oranında arttı.

Bozkurt “60 bin hedefine ulaşacağız”

Toyota’nın yılın ilk 6 ayını başarılı bir şekilde tamamladığını ve yeni rekorlara imza atıldığını  söyleyen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Yılın ilk 6 ayında 31 bin adetlik satış gerçekleştirdik. Araç bulunurluğuna bağlı olarak da yıl sonu için 60 bin adetlik satış hedefimizi koruyoruz. Hem araç bulunurluğu konusu hem de pandemiden dolayı ortaya çıkan çip krizi ve benzer şartlar sektördeki tüm markaların önemle takip ettiği konular. 2021 yılında araç bulunurluğu halen söz konusu olmasa 60 binin çok üzerinde bir rakama da ulaşabilirdik” dedi.

Corolla Zirvede

Toyota’nın Türkiye’de üretilen modeli Corolla, 2021 yılının ilk yarısında 24 bin 931 adetlik satışa ulaştı ve ülkemizde çok tercih edilen ikinci model oldu. Bu satışların yüzde 38’sini Corolla’nın hibrit versiyonu oluşturuyor. Toyota ayrıca yılın ilk 6 ayında da toplam 11 bin 432 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Hibrit otomobil satış grafiği her geçen gün artan Toyota, hibrit teknolojisinde Türkiye’deki lider pozisyonunu korumaya devam ediyor.

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TOYOTA’DANİLK YARIDA BÜYÜK ÇIKIŞ
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