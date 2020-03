Dacia ile yeni bir devrim daha

Elektrikli Dacia Spring, Renault Grubu’nun herkes için sürdürülebilir mobilite yaklaşımının yanı sıra Dacia markasının değerlerine ve felsefesine sadık kalma vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor. Model 4 kişilik, geniş hacimli, %100 elektrikli bir şehir otomobilinin müjdesini vererek geniş kitlelere kolay ve kaliteli mobiliteye erişim sağlıyor. Spring; yalınlığı, sağlamlığı ve ulaşılabilirliği bir araya getiren modern bir 5 kapılı şehir otomobili.

Dacia Spring’in hafif ve kompakt seri üretim versiyonu, yaklaşık 200 km sürüş menziline (WLTP) sahip. Model, çok yönlülük garantisi sayesinde sorunsuz bir şehir içi ve şehirler arası kullanım imkanı sunuyor.

Dacia Spring 2021’de satışa sunulacak.

Dacia, bu yeni devrimi gerçekleştirmek için elektrikli mobilite öncü ve lider Renault Grubu’nun 10 yıllık deneyiminden faydalanıyor.

Alışkanlıkları değiştiren elektrikli şehir otomobili

Mat Turuncu tonlarla zenginleştirilmiş pastel bir grisi karoseri, uyumlu ekipmanlar, yükseltilmiş eşik, ön ve arka tamponlara entegre koruma çıtaları: Dacia Spring elektrikli showcar, alışkanlıkları değiştiren bir elektrikli bir şehir otomobili. İddialı görünümü ve küçültülmüş ebatları, aracı günlük kullanıma yönelik ideal bir araç yapıyor.

Dacia Spring özel bir far tasarımına sahip. Ön kısımda, %100 LED projektörler iki bölüme ayrılıyor: Üst kısımda yatay bir hat ve tampona entegre 4 grafik bileşen göze çarpıyor. Arka kısımda, yine %100 LED olan 4 far bir çift Y oluşturuyor. Bu görsel tarz, Dacia modellerin gelecekteki far tasarımını oluşturuyor.

Spring elektrikli showcar’ın ön kısmı ise kendine özgü tasarımı ve sağlamlığı ile dikkat çekiyor.

Hem perakende hem filo pazarına yönelik bir model

%100 elektrikli motoru ve günlük kullanıma yönelik pili ile Dacia Spring, hem şehir içi hem de şehirler arası mobilite gerekliliklerini karşılıyor. Sağlamlığı ile elektrikli araçların tüm avantajlarını bireysel ve filo müşterileri için ulaşılabilir hale getiriyor: kullanım kolaylığı, sessiz çalışma, sıfır emisyon, kolay şarj ve az bakım gerektirmesi.

Dacia Spring, sahip olduğu özellikler ile araç paylaşım filosu gibi yeni mobilite hizmetleri için ideal bir çözüm haline geliyor. Model, Avrupa’nın en büyük elektrikli otomobil araç paylaşım filolarından birine sahip Renault Grubu’nun da etkin olduğu pazara seri üretim versiyonu ile de giriş yapacak (7.800 adet ZOE, Kangoo Z.E. Ve Twizy).