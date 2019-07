Dünya otomotiv endüstrisinin acı kaybı!

The Washington Post bu haberi Lacocca’nın ailesinden aldı. Lee Lacocca arkasında çok konuşulacak bir kariyer bıraktı. İlk olarak Ford Motor Company’de başkanlık yapan Lacocca, sonrasında markanın CEO’su olmuştu. Sonrasında Chrysler’de CEO olarak hayatına devam etti ve markayı 1980’lerde içinde bulunduğu zor durumdan kurtardı.



Lacocca 1980’lerin sonunda yayınlanan bir TV programında “Amerika’nın Japonya ile ilgili aşağılık kompleksi kazandığını düşünüyorum. Japonya’dan gelen her şey mükemmel, Amerika’dan gelenler berbat… Şu anda durması gerekiyor!” demişti.



1980’lerin başında ABD otomotiv endüstrisi yükselen petrol fiyatlarından nasibine düşeni almış ve Japonya’dan yapılan ithalatla toplanan pazar Lacocca’nın iyimserliği ve sert rekabet ruhu Chrysler’in canlanmasına ve Detroit’in daha fazla para kazanmasına sebep oldu.



Lacocca’nın sahip olduğu planlama becerileri 1956 yılında Mustang’i piyasaya sürmek için Ford’a kumar oynatmıştı. Düşük fiyat ve şık stiliyle dikkat çeken Mustang piyasaya girer girmez Genç Amerikalıların dikkatini çekmiş bir otomobil oldu. Mustang’ın üretimine ve geliştirilmesine 45 Milyon dolar harcanmıştı. Yeni üretim bandı ve tasarım için bu miktar o dönemde duyulmamış bir rakamdı! Ancak Mustang neredeyse bir gecede kazandığıyla Lacocca’nın kumarını kazanmasını sağladı.



Amerikalı tarihçi ve yazar Douglas Brinkley 2003 yılında yazdığı “Wheels for the World” kitabında “Birkaç kişi Lee Lacocca’dan bir araba ile bir sürücü arasında var olan cızırtıyı anladı” yazmış!



Chrysler Dönemi



Chrysler 160 milyon dolarlık 3. çeyrek dönemi zararı açıklamıştı. Markanın o dönem başında CEO olarak John Riccardo vardı. O dönem Riccardo, Lacocca’yı kiralamak için para arıyor ve elinden gelenin fazlasını yapıyordu. Ford Motor Company’den Henry Ford 2 tarafından birkaç ay önce kovulmuş olsa da Chrysler onu kucakladı.



Bir yıldan az bir sürede Riccardo emekli oldu ve Lee, CEO koltuğuna geçti. Tarih 20 Eylül 1979! Lacocca, “Biliyorum bu kötüydü ama bu kadar kötü olacağını bilmiyordum” açıklamasını yaptı. Lacocca Chrysler’de başarılı bir mali tablo çizdi. 1980’lerin başında hükümetten 1.5 milyar dolarlık kredi teminatı almak için çalıştı ve bu çalışmanın karşılığında Chrysler 2 milyar dolar maliyet indirimi yaptı. Ülkenin dört bir yanındaki Chrysler bayilerine lobi yapmasını söyledi ve öğretti.



Chrysler Minivan üretti



Lacocca Amerikalı aileler için daha geniş ve daha ekonomik otomobiller olan Minivan’ları yani MPV otomobilleri üretme kararı aldı. Daha uygun fiyata otomobillere göre daha fazla yaşam alanı sunan bu araçlar özellikle ailelerin işine geliyordu.



Plymouht Voyager ve Dodge Caravan marka, modelleriyle üretilen otomobiller önden çeker ve 4 silindirli motorlara sahiplerdi. Bu da otomobillere daha az yakıt tüketimi imkanı sunuyordu. Günümüzde de özellikle Amerika’da bu tarz otomobiller kullanılmaya devam ediyor. Her ne kadar Avrupa’da da bu otomobiller kullanılıyor olsa da SUV modeller MPV’lerin yerini almış durumda.



1988 Dodge Caravan



Lacocca, Chrysler´den 1992 yılında emekliye ayrılmadan önce, firmanın imajını düzeltmek için çaba göstermiş ve şirketin mali sorunlarının anlatıldığı reklam kampanyalarında da rol alarak geleceğe yönelik başarı sözü vermişti.



Lacocca ayrıca 1982 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından, Özgürlük Anıtı-Ellis Adası Vakfı´na Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.Sözcü