Dünyaya araç kiralayacak

Elitcar, binlerce aracı ile 20 yıldır araç kiralama hizmeti vermesinin yanı sıra, tüm dünyada hizmet verebilen “vivi.com.tr” araç kiralama platformunu satın aldı. Satın alma işlemine istinaden açıklama yapan Elitcar Turizm A.Ş. Genel Md. Selçuk Nazik, vivi.com.tr’nin 2010 yılında Türk yazılımcılar tarafından geliştirildiğini, uzunca zamandır devam eden görüşmelerin sonuçlandığını ve vivi.com.tr hisselerinin tamamını satın aldıklarını ve pazarlama yatırımları doğrultusunda vivi.com.tr’nin atılım içerisine gireceğini belirtti. İş dünyasının, artık yeni bir döneme girdiğini ve dijitalleşmenin her geçen gün öneminin daha da yükseleceğine dikkat çeken Nazik, bu kapsamda, arama motoru ile fiyat-marka karşılaştırmasına imkân sunan “Vivi.com.tr” ile, araç kiralamada akılcı bir deneyimin başladığını vurguladı. Teknolojiye yapılan her kuruş yatırımın misliyle geri döneceğini bildiklerini, bu sebeple de modern çağda eşi benzeri görülmemiş bir krizin ortasında bir teknoloji şirketi olan vivi.com.tr’yi satın alarak, “Araç Kiralamada Covid-19’un ilacı olacağız” değerlendirmesini yaptı.

Araç kiralama sektörü 50 Milyar TL’ye yakın değer yaratıyor…

Türkiye’de araç kiralama sektörünün güncel aktif büyüklüğü 30 Milyar TL’ye ulaşmıştır. 2020 yılı ilk çeyreği itibari ile araç kiralama şirketleri 1.3 Milyar TL’lik yeni araç alımı yapmıştır. Araç parkı adet olarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5 daralmış olmakla birlikte, ciro bazlı yatırımlar açısından değerlendirildiğinde, 800 Milyon TL’den 1,3 Milyar TL’ye yükselmiştir. Bu yatırımların otomotiv sektöründe üretici, satıcı, yan sanayi, yedek parça vb. çarpan etkisini düşündüğümüzde ise hem istihdama hem de otomotiv endüstrisine 50 milyar TL’ye yakın değer kattığı görülmektedir.

Pandemi sonrası yeni normalde, dolaşımın ağırlıklı olarak araçla sağlanacağı ve bunun da daha önce araç kiralamayan %15 ilave müşteri getireceğini beklediklerini belirten Nazik, ancak tüm bu ilave katkıya rağmen pandemi etkisi ile araç kiralama sektörünün, 2020 yılını en iyimser tahminle %30 ciro kaybı ile kapatacağını belirtmiştir. Araç kiralama deneyimini ilk kez yaşayacak yeni müşteriler ise teknolojik alt yapısı güçlü, verimli yönetilen şirketlerin bilançolarına olumlu katkı sunacaktır.

Araç kiralama deneyimini ilk kez yaşayacak müşterilerin tüm siteleri tek tek gezmek yerine tek bir platform üzerinde, araç kiralama fiyatlarını görüp, karşılaştırıp, karar verip, kiralama yapabileceği “vivi.com.tr”, kullanıcı dostu bir araç kiralama platformudur. Diğer yandan, “vivi.com.tr’nin” adil yaklaşım anlayışı doğrultusunda tedarikçi araç kiralama firmaları da, doğrudan ödeme alarak tahsilat riski ya da ödeme bekleme sıkıntısı yaşamayacaktır. Dolayısı ile hem müşterilerin hem de tedarikçi firmaların yeni normal iş dünyasının tüm gerekliliklerine cevap verebilecek adil bir işleyiş ile, “vivi.com.tr”, yeni normal hayatın bir parçası olacaktır.

Vivi.com.tr yılda 25.000 aracın kiralandığı online platform olacak…

10 yıllık geçmişi ile vivi.com.tr platformunda kayıtlı 125.000 müşteri akılcı araç kiralama deneyimi yaşamıştır. Nazik, bu satın alma işlemi ile hedeflerinin, “2021 yılı sonuna kadar müşteri portföyünü 250.000’e çıkararak 100’e yakın tedarikçi ile 25.000 aracın kiraladığı bir platform olmak” olduğunu vurgulamıştır.

Sadece rakamsal olarak büyümenin, Elitcar olarak kendileri için yeterli olamayacağının altını çizen Nazik; “vivi.com.tr” platformuna tedarikçilerin kolayca üye olabilecek, ancak tedarikçi araç kiralama firmalarından en önemli beklentimiz, “vivi.com.tr” platformunu tercih eden müşterilere en iyi hizmeti sunmalarıdır. Gerek hijyen gerek ise araç bakımının diğer gereklilikleri açısından, müşteri memnuniyeti bizim için esastır” açıklamasını yapmıştır. Bunun için de vivi.com.tr üzerinden, müşterilerin aldıkları hizmeti değerlendirebileceklerini ve müşteri memnuniyet puanı yüksek tedarikçilere bonus sistemleri uygulayacaklarını belirtmiştir. Şirket olarak DNA’larında “yenilik, yazılım ve teknolojinin” yer aldığını belirten Nazik, yenilikçi projelerle teknoloji alanında yatırım yapmayı sürdüreceklerini ve Türkiye’nin bu pandemi krizinden de güçlenerek çıkacağına inancının tam olduğunu ifade etmiştir.