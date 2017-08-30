Duster'ın yeni modeli geliyor

İSTANBUL (AA) - Dacia'nın yenilenen SUV modeli Duster’ın ilk gösterimi, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilecek.

Dacia açıklamasına göre, modern, çekici ve sağlam dış tasarımın yanı sıra tamamen yeniden tasarlanan iç mekan ve yeni donanımlarıyla öne çıkan Duster’ın ilk gösterimi 12 Eylül’de 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yapılacak.

İlk tanıtımının gerçekleştiği 2010’dan bu yana bir milyonu aşkın satış adedine ulaşan modelin yenilenen maceracı ruhu ve zorlu yolları aşma kabiliyeti, en son versiyonun güncellenen tasarımıyla ortaya konuyor. Modelin DNA’sına sadık kalan yeni tasarımı ile Duster’ın sağlam duruşu, yeni ve lansman rengi Atakama Turuncusu ile vurgulanıyor.

Yeni Duster ön bölümde yapılan değişiklikler ve LED gündüz farları içeren yeni far tasarımı ile dikkati çekiyor.

Diğer taraftan yatay çizgiler ve en uç köşelere yerleştirilen farlar modelin sağlam duruşunu pekiştiriyor. Dacia’nın kısa süre önce modellerinde uyguladığı dört kırmızı kareden oluşan arka far tasarımı Duster’da da göze çarpıyor. Ayrıca Yeni Duster ile tümüyle yeniden tasarlanarak kaliteli iç mekan ve yeni donanımlar sayesinde daha üst sınıf bir konfor sunuluyor.