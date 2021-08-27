Düşük emisyonda liderliğini sürdürüyor

Toyota, sıfır emisyona giden stratejisinde büyük üreticiler arasında en düşük ortalama emisyon oranıyla liderlik yapmaya devam ediyor. Avrupa’da 10 yıl öncesine göre yeni satılan otomobillerin CO2 emisyon oranları yüzde 24 düşerken Toyota, hibrit teknolojisi başta olmak üzere elektrik motorlu çözümleriyle emisyonları düşürmede öncü rol oynuyor.

Toyota, JATO verilerine göre her geçen gün daha fazla tercih edilen hibrit araçları sayesinde Avrupa’da ana akım üreticiler arasında en düşük ortalama emisyon ile ilk sırada yer alıyor. Açıklanan verilere göre Toyota, 2020 satışlarına göre Avrupa’da 94 g/km CO2 emisyon değeriyle öne çıkıyor.

Toyota, 20 yılı aşkın hibrit motor deneyimi sayesinde AB’nin ortaya koyduğu sıkı yönetmelikleri karşılamaya ve hedeflerin daha altında CO2 emisyon ortalamaları sunmaya devam ediyor.

Toyota’nın Avrupa’da ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 61 oranında artan hibrit satışları ortalama emisyon oranlarının her geçen yıl düşmesini sağlıyor. Bununla birlikte Toyota’nın 2021’de ilk 6 ayda Batı Avrupa’da tüm satışlarda hibritlerin payı yüzde 69 olarak gerçekleşti ve hibrit satışları bu dönemde, geçen yıla göre yüzde 59 arttı.

Toyota sıfır emisyon hedefine giden yolda elektrik motoruna sahip hibrit araçların yanı sıra pazarların taleplerine ve altyapı şartlarına uygun olarak sunulacak dışarıdan kabloyla şarj edilebilen hibritler, bataryalı elektrikli araçlar ve yakıt hücreli hidrojenli araçlar geliştirmeye devam ediyor.

Markanın elektrifikasyon hedefleri çerçevesinde Toyota 2025 yılına kadar, global olarak ürün gamında 70’ten fazla elektrik motorlu araç sunacak. Bunların en az 15 adedi ise, bataryalı elektrikli araç olacak.