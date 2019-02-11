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​Efsane, Yeni Sezonda “Alfa Romeo Racing” Adıyla Yarışacak!

Geçtiğimiz yıl pistlere geri dönen Alfa Romeo, 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda yeni bir oluşumun daha kapılarını araladı. 2007 sezonunda Dünya Şampiyonu olan Kimi Raikkönen’i ve genç yetenek Antonio Giovinazzi’yi bünyesine katan Alfa Romeo Sauber, artık “Alfa Romeo Racing” adıyla anılacak. 

​Efsane, Yeni Sezonda “Alfa Romeo Racing” Adıyla Yarışacak!
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2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 2007 Dünya Şampiyonu Kimi Räikkönen ve genç İtalyan pilot Antonio Giovinazzi’nin “Alfa Romeo Racing” adına yarışmasına tanık olacak. Formula 1 tarihinin baş aktörlerinden Alfa Romeo’nun yarış otomobilleri 2019 yılında, 1923'ten beri en hızlı Alfa Romeo modellerini tanımlayan gelenekselleşmiş dört yapraklı yonca amblemini taşıyacak. Geçtiğimiz yıl süreklilik sağlayarak şampiyonayı 8’inci olarak bitiren Alfa Romeo ve Sauber birlikteliği, bu yıl da böylece devam edecek. 

Alfa Romeo Racing Takım Patronu Frédéric Vasseur konuyla ilgili olarak “2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'na Alfa Romeo Racing adıyla gireceğimizi duyurmak benim için bir zevktir. 2018'de isim sponsorumuz Alfa Romeo ile işbirliğimizi başlattıktan sonra takımımız; teknik, ticari ve sportif tarafta ilerleme kaydetti. Bu, pist kenarında ya da İsviçre'deki genel merkezimizde tüm ekip üyelerimizde motivasyon artışı sağlayarak performansımıza ciddi oranda yansıdı.

Yarışa, teknolojiye ve tasarıma olan tutkumuzun bizi ileriye götüreceğine inanıyoruz. Bu sezon da takımımızı her anlamda geliştirmeye devam etmeyi amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

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