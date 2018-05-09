Egea, Malatyalıları piste çağırıyor! Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği devam ediyor. Mart ayından bu yana Düzce, Çanakkale, Kayseri ile Konya’da gerçekleştirilen aktivite, 12 Mayıs Cumartesi günü Malatyalılar ile buluşuyor. Hafta boyunca Fiat Yetkili Bayii Ilıcak Otomotiv'e gelen ve Fiat Egea ile test sürüşü gerçekleştiren kullanıcılar, Mişmiş Park Fuar Alanı’nda düzenlenecek Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğine katılabilecek.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:06