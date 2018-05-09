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Egea, Malatyalıları piste çağırıyor!

Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği devam ediyor. Mart ayından bu yana Düzce, Çanakkale, Kayseri ile Konya’da gerçekleştirilen aktivite, 12 Mayıs Cumartesi günü Malatyalılar ile buluşuyor. Hafta boyunca Fiat Yetkili Bayii Ilıcak Otomotiv'e gelen ve Fiat Egea ile test sürüşü gerçekleştiren kullanıcılar, Mişmiş Park Fuar Alanı’nda düzenlenecek Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğine katılabilecek.

Egea, Malatyalıları piste çağırıyor!
Fiat Motor Sporları’nın geçen yıl devreye aldığı “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği, 2018 yılında da tam gaz devam ediyor. Türkiye’nin farklı illerinde çok sayıda otomobil tutkununu buluşturan etkinlik, bu kez de Malatya’ya geliyor. 12 Mayıs Cumartesi günü Mişmiş Park Fuar Alanı’nda gerçekleşecek aktivitede; hafta boyunca Fiat Bayii Ilıcak Otomotiv'e gelerek Egea ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları kıyasıya rekabet edecek.

"Egea seni piste çağırıyor"

Fiat Motor Sporları takım pilotları Fatih Kara ve Yiğit Timur’un öncülüğündeki “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliğine, geçerli ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen tüm otomobil severler katılabilecek. Kullanıcılar aktivitede öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak. Teorik eğitimi takiben, Fiat Egea Sedan’ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonunu deneyimleme fırsatı bulacak. Aktivite sonunda ilk üçe giren katılımcılar podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takım pilotları Fatih Kara ve Yiğit Timur ile Ilıcak Otomotiv yetkililerinden alacak.
Yıl boyunca https://motorsporlari.fiat.com.tr/ adresli web sitesinden takip edilebilecek olan “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinlikleri, Türkiye’nin farklı bölgelerine uğrayarak tüm hızıyla devam edecek.

 
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