Egea, Mersinlileri yeniden piste çağırıyor! Fiat Motor Sporları tarafından Türkiye’nin ezber bozan otomobili Egea Sedan’ın pist versiyonu ile düzenlenen “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği 3 Haziran Pazar günü Mersinliler ile buluşacak. Mersin Üniversitesi Otopark Alanı’nda saat 09.30’da başlayacak etkinliğe; hafta boyunca Fiat Yetkili Bayileri Bilen Oto ve Boranlar Otomotiv’e gelerek Fiat Egea ile test sürüşü gerçekleştiren kullanıcılar katılabilecek.

02 Haziran 2018 Cumartesi 15:08