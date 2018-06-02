Egea, Mersinlileri yeniden piste çağırıyor!

GAZETE EKONOMİ - Fiat Motor Sporları’nın TOSFED iş birliği ile geçen yıl devreye aldığı “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği, 2018 yılında da tam gaz devam ediyor. Türkiye’nin farklı illerde çok sayıda otomobil tutkununu buluşturan etkinlik, yeniden Mersin’de düzenleniyor. 3 Haziran Pazar günü Mersin Üniversitesi Otopark Alanı’nda gerçekleşecek aktivitede; hafta boyunca Yetkili Bayileri Bilen Oto ve Boranlar Otomotiv’e gelerek Egea ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları kıyasıya rekabet edecek.
Fiat Motor Sporları takım pilotu Yiğit Timur’un öncülüğündeki Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğine, geçerli ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen tüm otomobil severler katılabilecek. Kullanıcılar aktivitede öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak. Teorik eğitimi takiben, Fiat Egea Sedan’ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonunu deneyimleme fırsatı bulacak. Aktivite sonunda ilk üçe giren katılımcılar podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, Fiat Motor Sporları Takım Pilotu Yiğit Timur, Bilen Oto ve Boranlar Otomotiv yetkililerinden alacak.
Yıl boyunca https://motorsporlari.fiat.com.tr/ adresli web sitesinden takip edilebilecek olan Egea Seni Piste Çağırıyor etkinlikleri, Türkiye’nin farklı bölgelerine uğrayarak tüm hızıyla devam edecek.
Fiat Motor Sporları takım pilotu Yiğit Timur’un öncülüğündeki Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğine, geçerli ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen tüm otomobil severler katılabilecek. Kullanıcılar aktivitede öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak. Teorik eğitimi takiben, Fiat Egea Sedan’ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonunu deneyimleme fırsatı bulacak. Aktivite sonunda ilk üçe giren katılımcılar podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, Fiat Motor Sporları Takım Pilotu Yiğit Timur, Bilen Oto ve Boranlar Otomotiv yetkililerinden alacak.
Yıl boyunca https://motorsporlari.fiat.com.tr/ adresli web sitesinden takip edilebilecek olan Egea Seni Piste Çağırıyor etkinlikleri, Türkiye’nin farklı bölgelerine uğrayarak tüm hızıyla devam edecek.