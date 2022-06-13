Elektrikli modelde de öncü olacak

Tam elektrikli model bZ4X’in basın test sürüşünde açıklamalar yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Yeni elektrikli modelimiz, Toyota’nın 30 yıla dayanan elektrikli araç geliştirme çalışmalarının bir meyvesi olarak öne çıkıyor. Toyota’nın tam elektriklileri yüksek verimliliği ve eşsiz batarya kullanım garantisiyle yine segmentine öncülük yapacak konumda olacak. Markamız, “Beyond Zero” stratejisiyle karbon nötre giden yolda ihtiyaca göre hibrit, şarj edilebilir hibrit, tam elektrikli ve yakıt hücreliler olmak üzere en uygun çözüm alternatiflerini sunmaya devam ediyor. Elektrifikasyon çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte Toyota globalde 2025’e kadar yılda 5.5 milyon elektrik motorlu araç satmayı hedefliyor. Bu süreçte ürün gamında 70 model olacak ve bunların 15 adedi sıfır emisyonlulardan oluşacak. Yeni Beyond Zero alt markası, çevreye sadece sıfır emisyonlu araçlar sunmanın daha ötesinde Toyota’nın çevresel liderliğini daha da güçlendirecek. Markanın çoklu ürün stratejisinin yansımalarını da yakın zamanda Türkiye’de görmeye başlayacağız. Biz altyapı hazırlıklarımıza devam ediyoruz ve Türkiye’deki lansman çalışmalarımızı Avrupa’daki araç bulunurluğuna bağlı olarak gerçekleştireceğiz. Ürün gamımıza ekleyeceğimiz BEV (yüzde 100 elektrikli) araçlar ile ürün çeşitliliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bugün Türkiye’de 62 bin adedi aşan hibrit müşterilerimizin sayısını yeni sıfır emisyonlu ve düşük emisyonlu modellerle daha da artıracağız” dedi.

Toyota’nın elektrifikasyon deneyimiyle güçlü motorlar

Toyota, uzun yıllara dayanan elektrikli araç geliştirme çalışmaları sayesinde yüksek verimliliğe sahip güçlü elektrik motorları üretti. Aynı zamanda enerji verimliliği yönetimiyle de menzili maksimuma çıkarmayı başardı. Bu deneyimini bZ4X modelinde ortaya koyan Toyota, bZ4X’te önden çekişli ve dört çeker elektrik motoru seçenekleri sunuyor.

Önden çekişli bZ4X, hızlı tepkiler veren 150 kW elektrik motoruyla donatıldı. 204 PS güç ve 266 Nm tork üreten aracın 0-100 km/s hızlanması 7.5 saniye ve maksimum hızı 160 km/s olacak.

Dört çeker bZ4X ise, önde ve arkada 80 kW motorlarla donatıldı. Maksimum gücü 218 PS olan ve 337 Nm tork üreten dört çeker bZ4X, 0-100 km/s hızlanmasını 6.9 saniyede gerçekleştiriyor. Ön ve arka motorların kullanımı ortalama güç tüketimini daha verimli hale getirecek şekilde ayarlandı. Düşük tork gereken sürüşlerde sadece öndeki motorlardan güç alıyor.

Toyota bZ4X modelinde, bir tam elektrikli SUV için pazarda ilk kez yer alan ve sınıfının lideri off-road kapasitesi sunan X-MODE özelliği yer alıyor. Yoğun kar/çamur arazi şartlarında 20 km/s hızlarının altında, daha yoğun arazi sürüşlerinde ise 10 km/s hızlarının altında Grip Control sürüş modlarına sahip. Böylece bZ4X her yol koşulunda en iyi çekişi elde edip yoluna devam edebiliyor. Sürücü direksiyona odaklanırken, araç yokuş yukarı, yokuş aşağı veya düz zeminlerde hızını ayarlayarak ilerliyor. Sürücü yokuş aşağı inerken de Yokuş İniş Destek Kontrolü’nü de kullanabiliyor. Toyota bZ4X, aynı zamanda su geçirmeyen dayanıklı bataryası ile 500 mm su geçiş derinliğine sahip.

bZ4X, Toyota’nın yeni elektrikli araç mimarisi e-TNGA üzerine yapılan ilk modeli oldu. Tamamen yeni mimari, gelecek bZ modellerinde de kullanılabilecek esneklik sunuyor. e-TNGA platformunda, batarya şasinin altına konumlandırıldı. Bu sayede daha alçak ağırlık merkezi, ideal ön/arka ağırlık dengesi ve daha yüksek gövde rijitliği elde ediliyor.

Dünyada bir ilk: Daha sezgisel sürüş için kelebek tasarımlı direksiyon

Toyota, bZ4X modelinde yenilikçi kelebek direksiyon sistemini de sunmaya hazırlanıyor. Dünyada ilk kez bZ4X ile sunulmaya başlanacak One Motion Grip sistemi, farklı direksiyon tasarımına sahip ve daha sezgisel sürüş sağlayan elektronik bağlantılı direksiyon ile öne çıkıyor. One Motion Grip sisteminin Avrupa’da da 2023 yılı içerisinde sunulması planlanıyor. Geleneksel direksiyon simidine göre çok daha az hareketle çok daha çabuk tepkiler veren sistem, tekerleklerle direksiyon arasında mekanik bağlantı yerine elektronik bir bağlantıya sahip. Böylece en ufak hareketlere tepki veren yeni direksiyon, sürüşü daha eğlenceli ve dinamik hale getiriyor. Kilitten kilide yaklaşık 150 dereceye sahip olan direksiyon, park ederken yapılan manevraları kolaylaştırırken, U virajlardaki dönüşleri ve virajlı yollardaki sürüşleri çok daha keyifli hale getiriyor.

10 yıl veya 1 milyon kilometrelik batarya garantisi

Toyota’nın tam elektrikli SUV’u bZ4X, yüksek yoğunluğa sahip 96 hücreli lityum iyon bataryaya sahip. 71.1 kWh kapasiteli bataryanın çalışma aralığı ise -30 ve +60°C.

Toyota’nın ilk su soğutmalı sistemine sahip bataryayı kullanan bZ4X, her hücrenin ideal bir şekilde soğutulmasıyla güç verimliliğini koruyor. Verimli ve etkili çalışan ısıtma pompası dahil ısıtma sistemi de, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bataryaları ideal çalışma aralığında tutuyor. Batarya konusundaki üstünlüğüne güvenen Toyota, kapsamlı bakım programlarıyla bataryanın 10 yıla veya 1 milyon kilometre sürüşe kadar en az yüzde 70 kapasiteye sahip olacağı garantisini veriyor. 1 milyon kilometrelik sürüş ise 2200 defa bataryayı sıfırdan tam dolu hale getirmek veya 10 yıl boyunca her 2 günde bir defa şarj etmeye eş değer olarak gösteriliyor.

Tek şarjla 516 km’ye kadar menzil

Toyota bZ4X’in Avrupa versiyonu düşük sıcaklıklarda dahi hiçbir sorun yaşamadan şarj edilebilecek şekilde tasarlandı. Batarya güvenlikten veya hizmet ömründen ödün vermeden hızlı şarj özelliğiyle doldurulabiliyor. Buna göre, 150 kW hızlı şarj sistemiyle yüzde 80 kapasiteye 60 dakika civarında ulaşılabiliyor.

bZ4X’in resmi WLTP ölçümü performansı, aracın menzil konusunda iddialı olduğunu kanıtlıyor. Önden çekişli model, 7 km/kW verimlilik oranıyla 516 km’ye kadar yol alabiliyor. Dört çeker versiyon ise 6.3 km/kW verimlilik oranıyla 470 km menzile sahip.

Solar paneller yılda 1800 km ekstra menzil sağlıyor

bZ4X modelinde opsiyonel olarak sunulacak solar paneller ise, bataryayı şarj etmek veya aracın sistemlerini çalıştırmak için enerji depolayabiliyor. Güneşli günlerde yılda 1800 km menzil veya günde 140 akıllı telefon şarjına eşdeğer oranda olmak üzere 11.7 km menzil sağlayacak şekilde enerji depolayabileceği tahmin ediliyor.

Elektrikli otomobillerin getirdiği özgür tasarım

Toyota, içten yanmalı motora sahip olmayan ve tamamen yeni platform üzerine yapılan bZ4X modelinde, yeni bir tasarım dili kullandı. İlk bakışta kendine has tasarımını ortaya koyan bZ4X, bir SUV modelin temel özelliklerini korurken akıcı ve güçlü bir tasarım dili sunuyor. Aracın ön görünümü, tamamen akıllıca ve aşırı süslemelerden uzak olarak tasarlandı. Markayı tanımlayan yeni bir "çekiç başlı" şekli ile karakterize edilen tasarımda, ince LED farlar da bir imza niteliği taşıyor.

bZ4X’in akıcı hatları yandan bakıldığında da kendisini gösteriyor. Alçak kaput çizgisi, zarif A sütunları ve alçak gövde hattı aracın düşük ağırlık merkezine sahip olduğunu yansıtıyor. Kaslı çamurluklar ve 20 inç boyutuna kadar tercih edilebilen jantlar da, aracın SUV karakterine gönderme yapıyor. Arka bölümde de aracın genişliğini gösteren ışıklandırma grubu dikkat çekiyor.

Salon genişliğinde ve konforunda kabin

Toyota bZ4X’in iç mekanı, bir salonun genişliğini ve konforunu sunacak şekilde tasarlandı. Bu his, ön panelde yumuşak, dokuma döşemelerin kullanılması, saten kaplama detaylar ve panoramik tavan opsiyonu ile daha ileriye taşınıyor. İnce ve alçağa konumlandırılan ön panel ise, görüş açısını iyileştiriyor ve ferahlık hissini artırıyor.

“Eller direksiyonda, gözler yolda” prensibiyle tasarlanan sürücü odaklı kokpitte, 7 inç TFT gösterge ekranı direkt olarak sürücünün göz hizasına konumlandırıldı. Orta konsol ise, “sosyal” bir alan olarak değerlendirilerek kabin tasarımına adapte edildi. Araçta herkes için ulaşılabilen bölümde, 20 litrelik saklama alanı bulunuyor. Aynı zamanda araç içerisindeki bireysel alanlarda da birçok saklama gözü konumlandırıldı. LED kabin ışıklandırmasıyla özel bir atmosfer yaratılırken versiyona göre elektrikli olarak ayarlanabilen ön koltuklarda ısıtma ve soğutma özelliği de sunuluyor.

Versiyona göre 8 inç veya 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ile sunulan bZ4X, son Toyota Smart Connect sistemini kullanıyor. Gelişmiş özellikleri ve sesli kontrol sistemiyle, aracın bilgi eğlence ekranından klimasını ve camları dahil olmak üzere birçok fonksiyona erişim sağlıyor.

bZ4X’de konvansiyonel bir vites kolu yerine yeni bir kontrol düğmesi yer alıyor. Döner düğme sola veya sağa döndürülerek ileri veya geri vites seçilirken, park pozisyonuna düğmeye basılarak alınıyor.

Toyota T-Mate ile ileri seviye güvenlik ve asistan sistemleri

Toyota’nın tam elektriklisi bZ4X, aktif güvenlik ve sürücü asistanlarına sahip yeni nesil Toyota T-Mate sistemiyle donatılarak güvenlikten de ödün vermiyor. Yeni ve geliştirilmiş özelliklerle birlikte birçok riski azaltarak kazaların önüne geçebiliyor. Gelişmiş teknolojiler, Toyota’nın gelecek mobilitesindeki sıfır trafik kazası veya sıfır trafik yaralanması hedefi kapsamında araç içindekilerin yanı sıra diğer yol kullanıcılarını da koruyacak şekilde tasarlandı. bZ4X modeli de, kaza önlemeye yardımcı üçüncü nesil Toyota Safety Sense sistemlerini kombine ederek riski azaltıyor. Güvenlik ve asistan donanımları arasında Acil Yönlendirme Asistanı ile çalışan Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleyici, Yol İşaretleri Tanıma Asistanı gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca Güvenli Çıkış Asistanı ise, arkadan yaklaşan araç, bisiklet ve yayaları algılayarak kapının açılması sırasında araç içerisindekileri uyararak kazaların önlenmesini sağlıyor.