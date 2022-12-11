Elektrikli Opel Corsa Türkiye’de!

Lansmana özel olarak yeni model, Opel Türkiye’nin 17 farklı bayisinde*, 1 yıllık EUREKO kasko desteğiyle, 120 bin TL için; 12 ay %0 faiz finansman kampanyası ve 1 yıllık Eşarj bakiye kampanyası ile sunuluyor. Buna ek olarak; Opel Corsa-e’de 8 yıl/160.000 km batarya garantisi de standart. Altıncı nesil Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu, 136 HP gücünde bir motora sahip ve kullanıcısına 350 km’ye** ulaşan menzil sunabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniye tamamlayan Corsa-e’deki 50 kWh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor. Duvar tipi şarj istasyonu yüksek hızlı şarj veya kablo ile ev tipi priz olmak üzere tüm şarj çözümleri ile destekleniyor. İlk olarak Auto Bild okuyucuları tarafından küçük otomobil kategorisinde “Yılın Şirket Aracı” seçilen Opel Corsa, devam eden süreçte “Avrupa’da Yılın Satın Alınması En Mantıklı Otomobili” AUTOBEST 2020 Ödülü’nün, sonrasında ise Auto Bild ve Computer Bild’in okuyucu oylarıyla “2019 Bağlanabilir Otomobil Ödülü”nün sahibi oldu. Son olarak ise Alman otomobil endüstrisinin en önemli ödüllerden biri olan “2020 Altın Direksiyon” ödülünü alan altıncı nesil Corsa’nın elektrikli versiyonuyla elektrikli ulaşımın yaygınlaşması hedefleniyor.

2024 senesinde portföyündeki her modelin elektrikli bir versiyonunun olmasını hedefleyen Opel, 2028 itibarıyla Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçiriyor. Alman otomotiv devi, Corsa’nın elektrikli versiyonunun Türkiye fiyatlarını açıkladı. Ultimate donanımında 839.900 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye’ye giriş yapan Opel Corsa-e, 350** kilometreye kadar menzile sahip batarya elektrikli bir versiyon olarak öne çıkıyor.

Sportif tasarımlı, çevik bir şehirli

Opel Corsa-e, sadece sabit mıknatıslı senkron motoruyla değil, aynı zamanda önceki nesillerin kompakt dış boyutlarını koruyan sportif tasarımıyla da dinamik sürüş özellikleri sunuyor. 4,06 metrelik uzunluğuyla Corsa, çevik, pratik ve kullanışlı beş kişilik bir model. Aerodinamik olarak optimize edilen jantlar verimliliği desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda görünümü de iyileştiriyor. Önceki nesle göre 48 mm daha alçak tavan kabin içindeki baş mesafesini olumsuz etkilemiyor ve coupe tarzındaki çizgisiyle sportif bir görümüm sergiliyor. İç mekandaki deri görünümlü kaptan mavisi kumaş koltuklar gelişmiş mühendisliğin bir eseri olarak öne çıkıyor. Yol tutuş özellikleri ve sürüş dinamikleri düşük ağırlık merkezinden yararlanıyor. Opel Corsa-e, iç mekanı ısıtmak ve soğutmak için bir ısı pompası kullanıyor. Isı pompası, geleneksel bir HVAC (ısıtma havalandırma kliması) sisteminden daha verimli ve daha az batarya enerjisi tükettiğinden menzile olumlu yansıyor.

Etkileyici veriler: 136 HP güç üretimi, 350 km’ye kadar menzil

Yeni Corsa-e, kullanıcılarına ileri teknolojili bir elektrikli ulaşım modeli sunuyor. WLTP’ye göre 350 km’ye varan menzili ile beş koltuklu Corsa-e, günlük kullanım gereksinimlerini tam anlamıyla karşılıyor. 50 kWh kapasiteli batarya, 100 kw’lik DC hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Corsa-e, duvar tipi şarj istasyonu, yüksek hızlı şarj veya kablo ile ev tipi priz olmak üzere tüm şarj çözümlerini destekliyor. Ayrıca 8 yıl/160.000 km’lik batarya garantisi de standart olarak sunuluyor. Sürücü, Normal, Eko ve Spor olmak üzere üç sürüş modundan birini seçebiliyor. Spor sürüş modu, menzil üzerinde orta düzeyde bir etki yaparken üstün sürüş dinamikleri sunuyor. Eco modu ise sürücüyü daha fazla verimlilik için destekliyor. Corsa-e’nin güç-aktarma sistemi, emisyonsuz sürüşü maksimum sürüş keyfi ile harmanlıyor. 100 kW (136 HP) güç ve 260 Nm anlık maksimum tork üreten motor, anlık gaz tepkisi, çevik sürüş özellikleri ve dinamik bir performans sunuyor. Corsa-e, sıfırdan 50 km/s hıza sadece 2,8 saniyede ve sıfırdan 100 km/s hız sadece 8,1 saniyede ulaşıyor. Bu, spor otomobil benzeri bir performans anlamına geliyor. Maksimum hızı ise elektronik olarak 150 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

