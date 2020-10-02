Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TBMM Genel Kurulu avusturya türkiye Avrupa Fas
En çok gece 22.00'de baktık
En çok gece baktık
Şimdi de ‘Siirt’te
Şimdi de ‘Siirt’te
TÜRPAŞ'dan tam destek
TÜRPAŞ'dan tam destek
Rusya’daki projeye ödül
Rusya’daki projeye ödül
Hibeler veriliyor
Hibeler veriliyor

En çok gece 22.00'de baktık

sahibinden.com, araç ilanlarına ait Eylül ayına ilişkin verilerini açıkladı. Rapora göre Eylül ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Motosiklet ve Ticari Araçlar ilanları takip etti. En çok ilanı verilen otomobil markalarının sıralaması Renault, Volkswagen, Opel, Fiat ve Ford oldu.

En çok gece 22.00'de baktık

Model sıralamasında ise Renault -Clio, geçtiğimiz aya göre bir sıra yukarı çıkarak ilan sayısı ile lider oldu. Renault – Clio’yu, Volkswagen - Passat, Opel - Astra, Ford - Focus ve Renault - Megane takip etti. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise Nissan oldu.

sahibinden.com’un Eylül verilerine göre; en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. 2017 model otomobiller ise geçtiğimiz aydan farklı olarak ilk 5’e girdi.

Eylül ayında en çok ilan verilen otomobil motor hacmi 1301 - 1600 cm3 aralığı olarak belirlendi. Tüm ilanlar arasında, araçların %35,3’ü 0 - 100 bin kilometre aralığında yer alırken, %29’u 50.001 TL - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com’da, ilan bakanlar Eylül ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 54 saniye oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sahibinden.comArazi SUV & PickupMotosikletMinivan & Panelvan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.