En çok gece 22.00'de baktık

Model sıralamasında ise Renault -Clio, geçtiğimiz aya göre bir sıra yukarı çıkarak ilan sayısı ile lider oldu. Renault – Clio’yu, Volkswagen - Passat, Opel - Astra, Ford - Focus ve Renault - Megane takip etti. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise Nissan oldu.

sahibinden.com’un Eylül verilerine göre; en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. 2017 model otomobiller ise geçtiğimiz aydan farklı olarak ilk 5’e girdi.

Eylül ayında en çok ilan verilen otomobil motor hacmi 1301 - 1600 cm3 aralığı olarak belirlendi. Tüm ilanlar arasında, araçların %35,3’ü 0 - 100 bin kilometre aralığında yer alırken, %29’u 50.001 TL - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com’da, ilan bakanlar Eylül ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 54 saniye oldu.