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En çok sevilen meclis üyesi anıldı

Yaklaşık 4 yıl önce hayatını kaybeden Avcılar Belediye Meclis Üyesi Erol Mumcu için adını verilen Kültür Sanat Parkında düzenlenen bir anma töreni ile anıldı. CHP'den Meclis üyesi olan ve Avcılar'ın en çok sevilen siyasi isimlerinden biri olan Mumcu'nun anma törenine partili arkadaşları ailesi, dostları ve STK önderleri katıldı.

En çok sevilen meclis üyesi anıldı

CHP Avcılar Meclis Üyesi Erol Mumcu, Avcılar’da adının yaşatıldığı Erol Mumcu Kültür Parkında anıldı. 11 Mayıs 2016 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden CHP Avcılar Meclis Üyesi Erol Mumcu için Avcılar Erol Mumcu Kültür Sanat Parkında anma töreni düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen törene CHP İlçe Başkanı Erdal Nas, çeşitli STK temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi; Erol abi ile mecliste birlikte çalıştım. Mecliste çalıştığımız dönem içerisinde de sonrasında da sürekli Avcılar’ı, halkı konuşurduk. Memleket aşığı bir kardeşimizdi. Tedavi gördüğü süreçte yanında oldum. O zaman dahi sürekli memleket ve Avcılar’ın sorunlarını konuşurduk. Belediye meclisimizin çok kıymeti bir meclis üyesiydi. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Biz Erol Mumcu’yu unutmayacağız. İdealleri, siyaset yapış tarzı ve hayata bakışından örnek alarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Saygı ve özlemle kendisini anıyorum. Anma töreni, Başkan Hançerli’nin konuşmasının ardından Erol Mumcu’nun fotoğrafının önüne karanfil bırakılması ile son buldu.

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Erol MumvuChp AvcılarMERHUM MECLİS ÜYESİ EROL MUMCUÖLÜMÜNÜN 4. YILINDA ANILDI
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