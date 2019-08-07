Enterprise Türkiye ve Toyota’dan Ortak Kampanyası!

Bu kapsamda Toyota Türkiye ile işbirliğine giden Enterprise Türkiye, çok özel bir kiralama kampanyası başlattı. Düzenlenen kampanya çerçevesinde 8 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında Enterprise Türkiye’nin kurumsal ofislerinden Corolla Hybrid kiralayan ve çekilişe katılan kullanıcılar arasından 50 kişiye 10 Ekim’de yapılacak çekiliş ile iki günlük ücretsiz olarak Corolla Hybrid kiralama fırsatı sunuluyor.



Dünyada 95 ülkede yer alan 10.000 ofisi ve 2 milyon aracı ile dünyanın en büyük araç kiralama şirketi olan Enterprise, Türkiye’de aldığı aksiyonlar ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda filosunu daha da çevreci hale getirmek için Toyota’nın Türkiye’de üretilen C-HR Hybrid ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini filosuna katan Enterprise Türkiye, Toyota Türkiye ile yeni bir işbirliğine imza atıyor. Düzenlenen kampanya çerçevesinde 8 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında Enterprise Türkiye’nin kurumsal ofislerinden Corolla Hybrid kiralayan ve çekilişe katılan kullanıcılar arasından 50 kişiye 10 Ekim’de yapılacak çekiliş ile iki günlük ücretsiz olarak Corolla Hybrid kiralama fırsatı sunuluyor. Çekilişe katılmak için söz konusu tarihler arasında Enterprise Türkiye’nin kurumsal ofislerinden araç kiralayan kullanıcıların, çekiliş formunu doldurarak “Katıl” boşluk rezervasyon kodunu “4383”e mesaj atmaları yeterli olacak. İki günlük ücretsiz Corolla Hybrid kiralama kazanan şanslı kullanıcılar ise Ekim ayında yapılacak çekiliş ile açıklanacak.



Filosunu daha da çevreci hale getiriyor!



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hibrit araçlara ilgi her geçen gün artıyor. Araç kiralama müşterileri; hem karbon ayak izini düşürmek hem de yakıt maliyetlerini azaltmak adına hibrit ve elektrikli araçlara daha fazla rağbet gösteriyor. Bu gerçekten hareketle yola çıkan Enterprise Türkiye de geçtiğimiz aylarda hibrit teknolojisinin öncü markası olan Toyota ile önemli bir işbirliğine imza atmıştı. Daha önce Toyota’nın Türkiye’de üretilen C-HR Hybrid modelini filosuna katan Enterprise Türkiye, bu yılın Mart ayında da yine 1.000 adetlik önemli bir anlaşmaya imza atarak aynı markanın Türkiye’de üretilen bir diğer modeli Corolla Hybrid’i araç filosu için tercih etmişti.