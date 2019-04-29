Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin Bursa moda dünya Hurma
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü
SKAL Dünya Günü
SKAL Dünya Günü
Hedef 50 bin turist!
Hedef 50 bin turist!

Fenerbahçe Audi Cup’ta sahaya çıkıyor

Avrupa futbolunda sezon öncesi turnuvalar arasında artık bir klasik haline gelen Audi Cup’a katılacak takımlar belli oldu. Bu yıl 30-31Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya, Fenerbahçe de katılacak.

Fenerbahçe Audi Cup’ta sahaya çıkıyor
banner17

Bayern Münih’in evsahipliğinde Allianz Arena’da gerçekleştirilecek turnuvaya katılacak diğer takımlar ise Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur.

İlki, Audi’nin kuruluşunun 100.Yıl dönümüne özel olarak2009 yılında düzenlenen Audi Cup, iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Bu yıl 6. kez düzenlenecek Audi Cup yine Avrupa’nın en iyi kulüpleri arasında yer alan 4 takımın mücadelesine sahne oluyor.

Audi Cup’ta bu yıl, FC Bayern Münih, ev sahibi olarak Allianz Arena’da; Fenerbahçe, Real Madrid ve Tottenham Hotspur’u ağırlayacak. Türkiye’den ilk kez bir takımın katıldığı turnuvanın ilk maçları 30 Temmuz’da Real Madrid-Tottenham Hotspur ve Bayern Münih-Fenerbahçe arasında oynanacak. Kaybeden takımların üçüncülük maçı yapacağı turnuvada, final maçı ise bir gün sonra oynanacak.

Son 10 yıldır Audi Cup’ın uluslararası birçok kulübün sezon öncesi hazırlıklarında yer almasının çok heyecan verici olduğunu söyleyen Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Bram Schot, “Bu yıl katılan kulüpler, sadece futbol seyircilerine enfes bir iki gün vaat etmelerinin yanında,Audi ile işbirliğinin pratikte nasıl işlediğini de gösteriyor” diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAudi Cup
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5