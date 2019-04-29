Fenerbahçe Audi Cup’ta sahaya çıkıyor

Bayern Münih’in evsahipliğinde Allianz Arena’da gerçekleştirilecek turnuvaya katılacak diğer takımlar ise Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur.



İlki, Audi’nin kuruluşunun 100.Yıl dönümüne özel olarak2009 yılında düzenlenen Audi Cup, iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Bu yıl 6. kez düzenlenecek Audi Cup yine Avrupa’nın en iyi kulüpleri arasında yer alan 4 takımın mücadelesine sahne oluyor.



Audi Cup’ta bu yıl, FC Bayern Münih, ev sahibi olarak Allianz Arena’da; Fenerbahçe, Real Madrid ve Tottenham Hotspur’u ağırlayacak. Türkiye’den ilk kez bir takımın katıldığı turnuvanın ilk maçları 30 Temmuz’da Real Madrid-Tottenham Hotspur ve Bayern Münih-Fenerbahçe arasında oynanacak. Kaybeden takımların üçüncülük maçı yapacağı turnuvada, final maçı ise bir gün sonra oynanacak.



Son 10 yıldır Audi Cup’ın uluslararası birçok kulübün sezon öncesi hazırlıklarında yer almasının çok heyecan verici olduğunu söyleyen Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Bram Schot, “Bu yıl katılan kulüpler, sadece futbol seyircilerine enfes bir iki gün vaat etmelerinin yanında,Audi ile işbirliğinin pratikte nasıl işlediğini de gösteriyor” diye konuştu.