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Ferrari Roma Eylül’de Türkiye’de!

Ferrari’nin yeni coupe modeli Roma, Eylül ayında Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Modelden bu yıl Türkiye’ye sadece iki adet kota ayrılırken, iki otomobil de henüz Türkiye’ye gelmeden alıcı buldu. Önde konumlandırılan turbo beslemeli 620 HP gücündeki V8 motoru; yeni gövde orantıları ve akıcı hatlarını benzersiz performans ve yol tutuş özellikleriyle birleştiren Ferrari Roma, 100 km/s’ye 3,4 saniyede ulaşıyor.

Ferrari Roma Eylül’de Türkiye’de!

Dünyanın en büyük süper spor otomobil üreticilerinden Ferrari’nin yeni V8 motorlu coupe modeli Roma, Eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Kendine özgü ikonik tasarımıyla ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle hayata geçen ve adını İtalya’nın başkenti Roma’dan alan  modelden 2020 yılı içerisinde Türkiye’ye iki adet gelmesi planlanıyordu. Bu kapsamda, Eylül ayında Türkiye’ye gelecek iki adet Ferrari Roma’nın ikisi de henüz Türkiye’ye gelmeden satıldı.

1950 ve 1960’ların Roma’sını karakterize eden Ferrari Roma, tasarım zerafeti, son teknoloji hafif modüler yapısı ve yenilikçi fonksiyonlarının yanında benzersiz performans ve yol tutuş özellikleriyle dikkat çekiyor. Önde konumlanan ve 4 yıl üst üste yılın motoru seçilen turbo beslemeli V8 motorla satışa sunulan Roma’nın 7500 d/d’da 620 HP güç üreten motoru, bu gücünü ilk kez SF90 Stradale’de kullanıma sunulan yeni sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileterek 100 km/s’ye 3.4 saniyede ulaşıyor. Ferrari Roma’nın anahtar teslim Türkiye satış fiyatı ise 3 milyon 981 bin TL.

Ferrari Roma’nın Teknik Özellikleri:

Motor
Tip            90 derece turbo beslemeli V8
Silindir hacmi    3855 cc
Maksimum güç        620 HP (456 kW), 5750-7500 d/d
Maksimum tork        760 Nm, 3000 – 5750 d/d

Boyut ve Ağırlık

Uzunluk        4656 mm
Genişlik        1974 mm
Yükseklik        1301 mm
Aks mesafesi        2670 mm
Boş ağırlık        1472 kg

Performans

Maksimum hız        320 km/s
0-100 km/s        3.4 sn
0-200 km/s    9.3 sn
 

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Anahtar Kelimeler:
FerrariFerrari RomaNuova Dolce Vita
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