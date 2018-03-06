Fiat'ın yeni arabası Avrupa sahnesinde! Avrupa pazarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea’nın en sportif versiyonu 88’inci Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendi.

Tofaş’ın ürün geliştirme sürecine liderlik ederek, 1 milyar doları aşan yatırımla hayata geçirdiği; Avrupa pazarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea model ailesinin en sportif üyesi Tipo S-Design Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. Fiat Egea/Tipo’nun Avrupa pazarları için özel tasarlanan en sportif model versiyonu Tipo S-Design, hatchback karoseri üzerinde öne çıkan özel rengi, tasarımındaki sportif detayları ve dinamik yapısıyla fuarın dikkat çeken otomobil modelleri arasındaki yerini aldı.



EMEA satışlarında Egea etkisi!



Fiat, geçtiğimiz yıl EMEA satışlarını yüzde 5 oranında artırdı. 2017 yılında Fiat’ın EMEA bölgesindeki satışlarının %70’inin İtalya dışında gerçekleştiği Tipo aynı zamanda Fiat’ın bölgede en çok satan ikinci modeli oldu. Fiat’a 9 yıldan sonra, 56.417 satış adedi ve yüzde 20,7’lik pazar payı ile İtalya’da kompakt sınıfta segmentinde liderlik getiren model ailesine dair konuşan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu; “Fiat Egea model ailesi, 2015 yılından bu yana Türkiye’nin de dâhil olduğu EMEA bölgesinde 287 bin adet satıldı. 2017 yılında İtalya'da en çok satan üç otomobilden biri olan Egea, aynı süre zarfında Türkiye’deki satış liderliğini de korudu. 2017 yılında EMEA Bölgesi’nde 180 bin adet satış rakamıyla bir kez daha başarısını taçlandıran kompakt sınıf oyuncusu Egea, Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor. Fabrikamızda üreterek Avrupa’ya ihracatını gerçekleştirdiğimiz hatchback karoseri üzerindeki Tipo S Design ise, genç ve dinamik tasarımı ile öne çıkıyor” dedi.



Ailenin en sportif üyesi Fiat Tipo S Design!



Bursa’daki Tofaş fabrikasında üretilerek Avrupa pazarlarına ihraç edilecek olan Fiat Tipo S Design iç ve dış tasarımında fark yaratan sportif ögelerle modern ve dinamik bir karakter ortaya koyuyor. Fiat Tipo S Design’in iç mekânında vites topuzundan direksiyon simidine, koltuklarından gösterge ekranına kadar spor detaylar ön plana çıkıyor. Fiat Tipo S Design’ın dış tarafında ise özel tasarım farlar, ön tampondan arkaya kadar uzanan dinamik tasarım detayları ve sportif jantları ilk bakışta dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

