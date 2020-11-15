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Formula kusursuz bir etkinlik oldu

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin ardından ​TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Kusursuz Bir Yarış Yönettik. Türkiye'nin organizasyon kabiliyetini gösterdik" dedi.

Formula kusursuz bir etkinlik oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sine, 7 hafta gibi çok kısa bir sürede hazırlandık. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 850 kişilik kadromuzla çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktık ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak kusursuz bir yarış yönettik.

. Birçok ülke mevcut pandemi şartlarında bu tür organizasyonları yapamazken, bu kadar kısa bir zamanda üst düzey bir organizasyon ile ülkemizin gücünü ve sportif kabiliyetlerini göstermiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

. Uzun zaman sonra ülkemizin ev sahipliği yaptığımız bu büyük organizasyonun kusursuz şekilde gerçekleşmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm görevli ve gözetmenlerimize çok teşekkür ediyoruz.

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