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Fransa’da “Yılın Spor Otomobili” seçildi

Bu yıl aldığı 4 uluslararası ödülle öne çıkan Ferrari 488 Pista, son olarak Fransa’nın önde gelen otomobil dergisi MotorSport tarafından “Yılın Spor Otomobili” ödülüne layık görüldü

Fransa’da “Yılın Spor Otomobili” seçildi
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İSTANBUL (AA) - Ferrari 488 Pista, Fransa’nın önde gelen otomobil dergisi MotorSport tarafından “Yılın Spor Otomobili” seçildi.
Ferrari’den yapılan açıklamaya göre, firmanın başarılı modeli 488 Pista ödül almaya devam ediyor.

MotorSport dergisi, geçmişte F1 yarışlarının düzenlendiği dünyaca ünlü Magny-Cours pistinde, 12 spor otomobili karşılaştırdı. 4,4 kilometre (km) uzunluğundaki pist ve çevresindeki yollarda düzenlenen organizasyonda, Ferrari’nin aldığı uluslararası ödüllerle 2018 yılında öne çıkan modeli 488 Pista, 1'44,90" tur süresi ile pistteki daha önceki tüm tur rekorlarını iki saniye geliştirdi. Bu sonuçla birlikte 11 rakibini pistte geride bırakan Ferrari 488 Pista, MotorSport Dergisi tarafından “Yılın Spor Otomobili” seçildi.

 

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Anahtar Kelimeler:
Ferrari 488 PistaFerrari
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