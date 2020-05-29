Groupe Renault 3 yılda 2 milyar avro tasarruf yapacak

Dünyanın dört bir yanındaki otomotiv devleri, hem küresel ekonomik dalgalanmalar hem de Covid-19 sonrası ekonomik durgunluk ile planlarını tasarruf odaklı kurgulamaya başladılar. Bu kapsamda Groupe Renault tarafından açıklanan plan taslağı ve değişiklikler, sosyal paydaşlar ve yerel kurumlarla istişare ve sürekli bir diyalog içerisinde uygulanacak. Böylelikle Groupe Renault, yıllık sonuçlarını açıkladığı tarihte vaat ettiği gibi üç yıl içerisinde 2 milyar avrodan fazla tasarruf sağlayacak ve yeni bir rekabetçi yapının temellerini atmayı hedefleyen dönüşümü gerçekleştirecek.

Dönüşümün nedenleri anlatıldı

Gerçekleştirilen toplantıda, şirketin dönüşüm ve tasarrud planlarında etkin olan nedenlere de değinildi. Şirketin dönüşümünü hızlandırma çalışmasının temelinde yatan etkenler; Grubun karşılaştığı güçlükler, otomotiv endüstrisinin karşı karşıya kaldığı büyük kriz ve bir an önce hayata geçirilmesi gereken ekolojik dönüşüm olarak belirlendi. Müşteriyi önceliklerinin merkezinde tutarak nakit akışı oluşturmak üzerinde yoğunlaşan plan taslağı, şirketin dayanıklılığını artıracak. Operasyonel faaliyetlere daha verimli bir yaklaşım getiren taslağın, kaynakların daha özenli bir biçimde yönetilmesi üzerine kurulu olduğu da belirtildi

İş gücünde 10 bin kişilik azalma yaşanacak

Groupe Renault, kârlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için yapmayı planladığı iş gücü düzenlemelerini, yerel kurumlarla işbirliği halinde yapacağı ve üç yılda 10 bin kişinin ayrılması üzerine kurulu olduğu vurgulandı. Plana göre iş gücünü yeniden yapılandırma projesi, yeniden eğitim kurum içi görev değişiklikleri ve gönüllü ayrılma üzerine kurulu olacak. Üç yıla yayılacak proje kapsamında, Fransa'da 4 bin 600, dünyanın geri kalanında da 10 binden fazla pozisyon daha azaltılacak.

“Belirsizliklerle dolu bir ortamda hayati bir rol”

Konuyla ilgili konuşan Renault geçici İcra Kurulu Başkanı Clotilde Delbos ise şunları söyledi:

"Bu proje, belirsizlik ve karışıklıklarla dolu bir ortamda müşteri memnuniyetine öncelik verilerek sağlam ve sürdürülebilir bir performansın garanti edilmesinde hayati bir rol üstleniyor. Elektrikli araçlar gibi birçok yatırımımızın yanı sıra, Renault ve İttifak'ın kaynakları ve teknolojisinden güç alarak ve araçlarımızın geliştirme ve üretim süreçlerindeki karmaşıklığı azaltarak, genel kârlılığımızı iyileştirmek ve Fransa'da ve dünyada gelişmemizi sağlamak için ölçek ekonomileri yaratmak istiyoruz. Bu proje, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacak."