Güvenilir fiyatlandırma hizmeti sunuyorlar

Borusan Araç İhale, bu vizyon çerçevesinde Türkiye’nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’te Borusan Borusan 7/24 Fiyat 2. El Araç Fiyatlama kanalını kullanıcıların hizmetine sundu. BiP ve Microsoft işbirliği ile geliştirilen Borusan 7/24 Fiyat 2. El Araç Fiyatlama sayesinde BiP kullanıcıları, sorguladıkları araçların gerçekleşmiş satış verilerine dayalı tahmini perakende değerine hızlı ve kolay erişebiliyor.

Dijitalleşme ve makine öğrenmesi yatırımlarıyla 2. el araç pazarını yeniden şekillendiren Borusan Araç İhale, 2. El araçlarda yeni bir dönem başlattı. Türkiye’nin en çok indirilen yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’in Keşfet bölümünde yer alan Borusan 7/24 Fiyat, 2. El Araç Fiyatlama servisi ile kullanıcılar satmak ya da satın almak istedikleri araçların perakende fiyatlarını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilecekler. Borusan Araç İhale’nin kendi açık artırma kanallarında gerçekleşen satış verilerine dayalı olarak yapılan bu fiyatlandırma sistemi aracın hasar, ekspertiz gibi bilgilerini en gerçekçi ve doğru fiyatı göstererek fark yaratıyor. Hali hazırda sadece Turkcell’li BİP kullanıcılarına hizmet veren Borusan 7/24 Fiyat 2. El Araç Fiyatlama servisi pek yakında tüm operatörlerin BİP kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

İkinci el araç pazarında hızlı ve güvenli alışverişin önemli referans noktası

Tüm dünyada 43 milyon kez indirilmiş yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP, geliştirdiği yeni özellikler ve servisler ile globalde rekabet ediyor. Türkiye’nin en çok indirilen yerli iletişim uygulaması BiP, Keşfet bölümünde yer alan yüzlerce servisi ile birlikte kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Borusan Araç İhale ile yapılan bu stratejik ortaklık ile kullanıcılar, BİP üzerinden 2. el araçlarının fiyatlarını kolaylıkla öğrenebiliyorlar. BiP & Dijital İş Ortaklığı Servisleri Müdürü Fulden Altuner Türken, Borusan’la birlikte geliştirdikleri fiyatlandırma sistemine ilişkin yaptığı açıklamada “Turkcell olarak Türkiye’de dijital dönüşümün öncülüğünü yürütüyoruz. Bu süreçte sadece kendi sektörümüzü değil, perakende ve otomotiv gibi sektörleri de geliştirdiğimiz dijital servislerle dönüştürüyoruz. Önceliğimiz her zaman müşterilerimizin değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek. Tüm dünyada 43 milyon kez indirilmiş olan iletişim ve yaşam platformumuz BiP’in içeriğini de, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre her geçen gün daha da zenginleştiriyoruz. Borusan’la birlikte geliştirdiğimiz fiyatlandırma sistemi, müşterilerimizin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. BiP’in bu sistemle birlikte ikinci el araç pazarında hızlı ve güvenli alışverişin önemli referans noktalarından birisi olacağına inanıyoruz ” dedi.

Teknoloji altyapısı Microsoft tarafından sağlandı

Sistemin makine öğrenme altyapısında ise son yıllarda bu alana büyük yatırım yapan dünya teknoloji devi Microsoft’un ürünleri ve teknolojik altyapısı kullanıldı. Makine öğrenmesiyle ilgili tüm geliştirmeler Borusan Araç İhale uzman ekibi ve Microsoft yetkili iş ortaklarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Microsoft Türkiye Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Kubilay, “Microsoft olarak daha fazlasını başarmaları için bireyleri ve kurumları güçlendiren çözümler sunarak, sektörleri ve toplumları değiştirmeye devam ediyoruz. Borusan Araç İhale projesinde bulut ve makina öğrenimi teknolojilerimizle yer alarak, bize göre otomotiv sektörüne ivme kazandıracak çok değerli bir projeye katkıda bulunduk. Eskiden arabalarımız bizi A noktasından B noktasına götüren birer araç iken, artık akıllı birer makinaya dönüştüler. Dijital dönüşüm, sürüş deneyimini değiştirmekle kalmadı, araç paylaşım ekonomisini yarattı ve son olarak otonom araçlarla sürücüye ihtiyacı da kaldırdı. Bu gelişmeler ışığında ikinci el araç pazarının dönüşmesi de kaçınılmazdı. Global araştırmalara göre, 2. El araç pazarında araç seçenekleri artarken, tüketici profili de gençleşiyor. Veriye erişimin kolaylaştığı, dijital tüketim alışkanlıklarının ve e-ticaretin geliştiği yeni dönemde, rekabet giderek artacak. Direksiyona teknolojinin geçtiği bu yeni dönemde, ülkemizin otomotiv sektörünün gelişimine katkıda bulunacak bu projede yer almaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız.” dedi.

“2. el araç piyasasının kurumsallaşmasına katkı vermeye devam edeceğiz”

Konuyla ilgili Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu şunları söyledi:

“2. el araç alımı veya satımı planlayan sürücüler artık daha uçtan uca bir deneyim istiyorlar. Bu süreç içerisinde fotoğraf ile görüntüleme, hızlıca ve güvenle alma ve satma, daha hızlı ve özel teslim ve test deneyimleri arıyorlar. En önemli beklentilerden biri de doğru fiyatlama. Halen bu süreç, fiziksel ve dijital kanallar üzerinden yürümekle birlikte müşteri deneyiminde dijital kanalların payı giderek artıyor. Bu bakımdan dijitalleşme ve makine öğrenmesi alanlarına yaptığımız yatırımlara çok önem veriyoruz. Microsoft’un bize verdiği destek, makine öğrenmesi projemizin hem çok doğru bir karar ve yatırım olduğunu hem de dijitalleşme yönünde doğru yolda ilerlediğimizi kanıtlıyor. Tüm dünyada 43 Milyon kez indirilmiş, Türkiye’nin yerli ve milli iletişim platformu BiP kullanıcılarına bu hizmeti sunmak ve onlara erişebilir olmak bizim için önemli. Zira 2019 yılının 4.çeyreğinde artık şahıs araçlarının satışını da fiziki ve online satış kanallarımızda gerçekleştirmeye başladık. Önümüzdeki dönemlerde BiP Keşfet bölümünde yer alan Borusan 7/24 Fiyat 2 El Araç Fiyatlama servisimizi açık artırma ihale platformlarımızla da entegre hale getirerek geliştireceğiz. Türkiye genelinde 9 bine yakın kurumsal üyesi olan bir firma olarak Borusan Araç İhale; hem kurumsal hem de bireysel müşterileri iyi tanıyor. Onlara özel, değer yaratan, yenilikçi çözümler sunarak büyümeye, ülkemizde 2. el araç piyasasının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı vermeye devam edeceğiz.”

İkinci el araç pazarı büyüyor, tüketici davranışları değişiyor

Tüm dünyada ve Türkiye’de 2. el araç pazarı sıfır araç pazarından daha hızlı büyüyor. 2019 yıl sonu itibarı ile 2. el araç satışları ise devir tescil işlemi bazında 7 milyon, sıfır araç satışları ise yaklaşık 480 bin adet civarında gerçekleşti. 2. el araç arayanlar, sıfır araç arayanlara göre internette %40 daha fazla vakit geçiriyorlar; daha çok araştırıyor ve daha çok bilgi sahibi oluyorlar. Müşteri bilgi ve bilinç düzeyi arttıkça klasik kanallardan satış da eskisi kadar kolay olmuyor. Bu müşteri segmentini memnun etmek ve bu sektörde fiyat belirlemek çok daha dikkatli ve hassas bir çalışmayı gerektiriyor. Bu noktada Borusan Araç İhale, güçlü işbirlikleri sayesinde; güvenilir kanallar arayan müşterilerin güvenli bir çözüm noktası oluyor.