Hangi otomobili neden tercih ediyoruz işte cevabı

EY’ın (Ernst & Young) ‘Otomotiv Perakendeciliğinde Tüketici Tercihleri’ araştırmasına göre; Türk tüketicilerin araç tercihlerinde fiyat ve yakıt ekonomisi ilk sırada yer alıyor. Tüketicilerin %50’si satın alma fiyatında teşvik verilmesi halinde elektrikli araç alabileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte Türk tüketicilerinin satın alacakları araçlardaki yakıt tercihinin birinci sırasında dizel araçlar geliyor.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, tüketicilerin otomobil satın alma ve kullanım tercihlerini ortaya koymak amacıyla hazırladığı ‘Otomotiv Perakendeciliğinde Tüketici Tercihleri’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye, Rusya, Macaristan, Romanya ve Çekya’dan yaklaşık 4.000 tüketiciyle yapılan anket sonucu oluşturulan araştırma; sıfır ve ikinci el araç satın alma süreçlerine, araç kullanım alışkanlıklarına ve otomotiv sektörünün geleceğini etkilemesi beklenen yeni teknolojilere ilişkin bulgular içeriyor.

Türk tüketicinin tercihi sıfır araçtan yana

Türk tüketicilerin %60’ı 2 yıl içinde; %90’ı ise 5 yıl içinde yeni bir araç almayı planlıyor. Araç almayı planlayan Türk tüketicilerin %60’ı sıfır araç almayı planlarken, sıfır araca olan ilginin araştırma kapsamındaki diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu görülüyor. Türk tüketiciler duydukları pozitif yorumlara diğer ülke tüketicilerinden daha fazla değer veriyor.

Avantajlı satış kampanyaları araç alımlarında en önemli kriter

Avantajlı satış kampanyaları, Türk tüketicinin araç alma kararı vermesinde en büyük öneme sahip etken olarak görülüyor. Türk tüketicilerinin %60’ı satış kampanyalarını en önemli kriter olarak görürken, diğer ülkelerde kişisel deneyimlerin daha ön planda olduğu göze çarpıyor. Türk ve Rus tüketiciler satın alacakları aracın markasına daha fazla önem veriyor ve markanın kendi kişiliklerini yansıttığını düşünüyor.

Yakıtta ilk tercih dizel

Türk tüketicilerinin satın alacakları araçlardaki yakıt tercihinin birinci sırasında dizel araçlar geliyor. Ankete katılan Türk tüketicilerin yalnızca %20’si benzinli araç tercih ediyor. Anket kapsamındaki diğer ülkelerle kıyaslandığında dizel araç tercih etme oranının Türkiye’de çok daha yüksek olduğu görülüyor. Bu durumun yakıt maliyetlerinin yüksek olmasından ileri geldiği ifade ediliyor.

İkinci el alımlarda aracın çıkış yeri ve kilometre garantisine dikkat ediliyor

Türk tüketiciler ikinci el araç alırken %67 oranla en çok aracın çıkış yeri ve kilometre garantisine dikkat ettiğini belirtirken, bunu %35 ile ek garanti süresi ve %26 ile bayideki araç seçeneklerinin çeşitli olması takip ediyor. İkinci el araç satın alırken tercih edilen satıcı kanallarında ise Türk tüketicilerin genellikle birden fazla bayisi bulunan oto galerilerini ve yetkili satıcıların ikinci el araç satış hizmetlerini tercih ettiği görülüyor. Diğer ülkelerde ise internetten ikinci el araç satın alma seçeneğinin Türkiye’ye göre çok daha fazla tercih edilmesi dikkat çeken bir unsur olarak göze çarpıyor.

Araç bakım ve tamirinde yetkili servisler tercih ediliyor

Türk tüketicilerin araç bakım ve tamir ihtiyaçları için ağırlıkla yetkili servisleri tercih ettiği, diğer ülkelerdeki tüketicilerin ise bağımsız araç servislerine daha çok rağbet gösterdiği dikkat çekiyor. Yetkili servislerin tercih edilme nedenlerin başında ise %45 ile servisin yetkinliği ve teknik bilgisi gelirken, bunu %45 ile aracı teslim etme ve teslim alma hızı ve %35 ile servis hizmetini uzun süre beklemeden alabilme imkânı takip ediyor.

Otomotiv perakendesinde özellikle satış sonrası hizmetlerde pandeminin de hızlandırıcı etkisiyle çeşitli dijital hizmetlerin ön plana çıktığını söyleyen EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü İnanç Engin, “Temassız araç teslim etme ve alma, bakım ve tamir işleri için yetkili servislerdeki uzmanlardan uzaktan destek alma, mobil servis ve bakım hizmetleri gibi yenilikçi hizmetler özellikle SSH tarafında öne çıkıyor. Satış tarafında ise otomobil bayilerinin bir dönüşüme girerek dijital satış kanallarına ağırlık vereceği bir döneme girdiğimizi görüyoruz” dedi.

Elektrikli ve hibrit araç alımında fiyat belirleyici

Araştırma sonuçları, Türk tüketicilerin elektrikli ve hibrit araçlara yüksek ilgi gösterdiklerini ancak fiyat yüksekliğinin tercihlerinde etkili olduğuna işaret ediyor. Ankete katılan Türk tüketicilerin %23’ü gelecekte mutlaka bir elektrikli araç alacaklarını belirtiyor. Cazip fiyat teklifleri sunulması durumunda bu oranın %86’ya kadar çıktığı görülüyor. Türk tüketicilerin elektrikli ve hibrit araçlara olan ilgisinin anket kapsamındaki diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olması da dikkat çekici diğer bir unsur oldu. Tüm anket katılımcılarının elektrikli ve hibrit araçların başlıca tercih edilme nedenleri üzerine ortak görüşünün içten yanmalı araçlara kıyasla daha düşük olan idame masrafları ve düşük karbon salınımı olduğu görülüyor.

Vergi indirimi ve teşvikler elektrikli araç satışlarını destekler

Araştırma; elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin arttırılmasının olası yöntemlerine de ışık tutuyor. Türk tüketiciler elektrikli araç alma isteklerini negatif etkileyen en önemli unsur olarak %42 oranında araçların fiyatlarının yüksek olmasını belirtiyor. Araç fiyatlarının yüksekliğinin ardından %19 ile tek şarj ile gidilebilen mesafe ve %18 oranıyla yeterli şarj istasyonu yaygınlığı olmaması nedenleri sıralanıyor. Elektrikli araç satın alma konusunda ilgi ve talebin hangi şartlar gerçekleşirse artacağı yönündeki soruya ise %55 oranında vergi indirimleri, %53 oranında da satın alma fiyatı üzerinden verilecek teşvikler şeklinde yanıtlar veriliyor.

"Elektrikli araçların yaygınlaşması global ölçekte kaçınılmaz görünüyor, ancak ülkemizdeki altyapının bu araçlara hazır hale gelmesi ve tüketici ilgisinin artırılması önem taşıyor” diyen EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı ve İleri Üretim Sektör Lideri Arda Karaçelebi, “Ülkemizdeki tüketici ilgisinin yüksek olduğunu çalışmamızdan görebiliyoruz ancak hem elektrik şebeke altyapısındaki iyileştirme ihtiyacı hem şarj istasyonlarının henüz yaygınlaşamamış olması hem de elektrikli araçların neredeyse tamamının ithal ve yüksek fiyatlı olması nedeniyle Türkiye pazarı elektrikli araçlarda arzu edilen konuma erişmekten şu anda uzakta. Özellikle ev ve iş yerlerindeki AC/DC şarj imkânlarının öncelikli olarak geliştirilmesi, sonra da otoyol ve şehir içi gibi sık kullanılan ve zaman açısından kısıtlayıcı konumlarda DC şarj imkânlarının artırılmasının bu noktada oldukça kritik olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.