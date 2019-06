Heyecanla beklenen yeni model Türkiye yollarında

Türkiye’de de üretilen Yeni Corolla; hibrit versiyonu, üstün sürüş dinamikleri, lüks ve fonksiyonel kabini, prestijli tasarımı, kaza yapma riskini minimuma indiren en gelişmiş güvenlik özellikleri ve üstün teknolojisi ile sedan otomobillerin standartlarını yeniden belirliyor.



Toyota’nın Yeni Global Mimarisi TNGA GA-C platformunda tasarlanan Corolla, şimdi çok daha güçlü bir karaktere sahip olurken, prestijli duruşuyla dikkatleri üzerinde topluyor. Yeni Corolla’nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL’den, benzinli versiyonları ise hurda teşviği ile 95 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Corolla; Vision, Dream, Flame ve Passion versiyonlarıyla tüm Toyota plazalarda yerini aldı.



Corolla’da bir ilk: Hibrit Versiyon



Toyota, tüm dünyada giderek artan hibrit talebini, daha geniş çevreci modelleriyle karşılamaya devam ediyor. Hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası Toyota, 12’nci jenerasyon Corolla’da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer veriyor. Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 HP güç üreten 1.8 litrelik hibrit motora sahip. Corolla aynı zamanda 132 HP’lik 1.6 litrelik benzinli motorla da satışa sunulacak. Hibrit versiyonda standart olarak; geliştirilmiş güvenlik sistemi Toyota Safety Sense, uyumlu cep telefonları için kablosuz şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve otomatik olarak katlanılabilir yan aynalar ile elektronik park freni yer alacak.



Corolla’da Özlemle Beklenen Yenilik ”Sunroof”



Yeni Corolla’daki en büyük yeniliklerden biri de elektrikli açılabilir Sunroof oldu. Corolla tutkunlarının ısrarla dile getirdikleri ve özlemle bekledikleri Sunroof Yeni Corolla’ya farklı bir hava katıyor.



Sedan dünyasının en prestijlisi



Toyota, yeni jenerasyon Corolla’da tüm kullanıcıların kendilerini daha özel hissetmesini sağlıyor. Yeni Corolla, ön ve arka tasarımındaki prestijli duruşuyla segmentindeki farkını ilk bakışta bile ortaya koymayı başarıyor.



12’nci nesil Corolla’ya önden bakıldığında Toyota’nın Under Priority tasarım felsefesinin daha da evrimleştirildiği görülüyor. Daha çarpıcı tampon ve ön alt ızgara tasarımı, Corolla’nın kendine has tasarım temasını oluşturuyor. Üç boyutlu tasarıma sahip üst ön ızgara ise, keskin far dizaynıyla birbirini tamamlayacak şekilde oluşturuldu.



Arka tasarımda da, ön taraftaki dinamik tarz devam ediyor. Sedana özgü stop grubu ve farlarla buluşturulan krom detaylar, modelin güçlü duruşunun altını çiziyor. Ayrıca Corolla’nın karakteristik ön ve arka LED farları yeni modelin anında tanınmasını sağlıyor.



Yeni Corolla’da uzunluk 10 mm, genişliği 5 mm artırıldı ve yüksekliği 30 mm azaltıldı. Corolla’da aynı zamanda 2,700 mm’lik genişletilmiş aks aralığı kullanıldı. Yeni ölçülerle birlikte 1 cm’lik daha düşük bir ağırlık merkezi elde edildi. Yeni Corolla 471 litre bagaj hacmine de sahip.



Lüks ve konforlu bir kabin



Yeni Corolla, premium segment seviyesine yükseltilen prestijli iç tasarımı ile tamamen yenilenmiş modern kabin, mükemmel bir görsellik ve dokunsal kaliteyi sunuyor. Yeni dokulara, yeni renklere ve yeni döşemelere sahip kabin, genişlik ve ergonomi açısından da daha ileri seviyeye taşındı.



Corolla’nın kabinini daha geniş gösteren yeni ön panel ile görüş açısı artırıldı. Ön koltuğun sürüş pozisyonu alçaltılarak ağırlık merkezi düşürüldü ve daha sportif bir oturma pozisyonu elde edildi.



Akıllı Telefonlar için Kablosuz Şarj Konforu



Corolla Hybrid versiyonlarda, uyumlu cep telefonları için kablosuz telefon şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve otomatik olarak katlanılabilir yan aynalar ile elektronik park freni standart olarak yer alıyor.



Ön konsolda ortaya konumlandırılan ve kullanımı son derece kolay olan 8 inç’lik dokunmatik ekran, 3 boyut efektli 7 inç’lik renkli TFT ekranı ve ön cama bilgi yansıtan 10 inç’lik head up display (ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı) ile birleştiriliyor.



Corolla’nın tamamen yenilenmiş kabini, görselliğinin yanı sıra yüksek kalitesiyle de öne çıkıyor. Üst düzey kaliteye ve harmonik bir tasarıma sahip kabin içinde kullanılan malzemeler arasında saten krom kaplama, piyano siyahı detaylar, deri kaplamalar ve şık dikişler yer alıyor.



Daha eğlenceli sürüş deneyimi



Yeni Corolla’nın altyapısını oluşturan TNGA GA-C platformu, yeni modele birçok dinamik avantaj getiriyor. Yeni altyapı ile 10 mm daha alçak ağırlık merkezi sayesinde daha çevik ve keyifli bir sürüş deneyimi sağlayan Corolla, standart olarak tüm versiyonlarda bulunan yeni arka bağımsız çift salıncaklı süspansiyon ve yüzde 60 daha sert gövdesi ile daha dinamik bir sürüş sunuyor.



Daha iyi yol tutuşa ve dengeye de sahip olan Corolla’da, TNGA platformu sayesinde aracın yüksekliği azaltılırken, alçalan kaput ile yol tutuş dengesinin artırılmasına olanak sağlanıyor.



Corolla, kabin içi sessizlik konusunda da eşsiz bir seviyeye ulaştı. Toyota’nın kendi kendine şarj olan hibrit teknolojisinin getirdiği sessizlik avantajının yanı sıra, kabin içi gürültü ve titreşimi engelleyen birçok geliştirme yapıldı. Motor gürültüsünden, süspansiyon gürültüsüne kadar birçok alanda artırılan yalıtımla birlikte Corolla, her yol şartında ve her hızda sessizliğini korumayı başarıyor.



Geliştirilmiş hibrit güç ünitesi



Yeni Corolla’da dördüncü jenerasyon 1.8 litre hibrit sistem, 122 HP güç ve 142 Nm motor torku üretirken; 53 kW/600V elektrik motoru ise, 0 d/dak’dan itibaren 163 Nm tork üretebiliyor.



Sessiz, atik ve şarj gerektirmeyen hibrit sistemi ile Corolla Hybrid, tüm beklentileri aşıyor. Düşük kullanım maliyeti, düşük CO2 emisyonu ile günlük kullanımlarda yüzde 50’ye kadar tamamen elektrikle sürüş sunuyor. Boyutu ve ağırlığı azaltılan dört silindirli 1,797 cm³, DOHC, Atkinson Çevrimi motor, yakıt verimliliğinin yanı sıra daha iyi hızlanma performansı verecek şekilde tasarlandı.



Corolla Hybrid’de daha yüksek tork ve yeni hibrit bataryaların adapte edilmesiyle daha iyi yakıt ekonomisi sağlandı. Corolla Hybrid 100 km/s hıza 11 saniyede çıkarken, maksimum hızı ise 180 km/s olarak belirlendi. Bununla birlikte 3.4 lt/100 km yakıt tüketimi sunan Corolla Hybrid, sadece 80-87 g/km aralığında CO2 emisyonu salımı sunuyor.



Güçlü Benzinli Motor



Yeni Corolla özel olarak geliştirilen 1.6 litre Valvematic motor sayesinde 132 HP güç ve 4,400 d/dakika’da 160 Nm tork üretiyor. Toyota’nın son derece başarılı Dual VVT-i sisteminin gelişmiş hali Valvematic, daha etkin değişken supap zamanlamasıyla çok daha fazla verimlilik sağlıyor. Sonuç olarak yüzde 7 daha fazla güç, yüzde 8 daha az yakıt tüketimi sağlayan yeni motor, daha sessiz bir sürüşe imkan veriyor.



Corolla, tercihe göre manuel veya otomatik şanzımanla sunuluyor. 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen Corolla, 0-100 km/s hızlanmasını 9.7 saniyede gerçekleştiriyor ve 200 km/s maksimum hıza ulaşırken, yakıt tüketimi ise ortalama 5.7 lt/100 km gerçekleşiyor.



Multidrive S otomatik vites kutusuna sahip Corolla ise 0-100 km/s hızlanmasını 10.2 saniyede tamamlıyor ve 190 km/s maksimum hıza ulaşılabiliyor. Bu versiyonda yakıt tüketimi ise sadece 5.5 lt/100 km olurken, CO2 emisyonu 125 g/km olarak dikkat çekiyor.



Yeni güvenlik sistemi ile kaza riski minimuma indi



Yeni Corolla Hybrid’in tüm versiyonlarında Toyota’nın en gelişmiş güvenlik donanımları benzersiz Toyota Safety Sense özellikleri ile standart olarak sunuluyor.



Kaza yapma ihtimalini en aza indiren bu yüksek teknolojiye sahip sistem, araç içindekileri olduğu kadar yayalar ve bisikletliler için bile güven veriyor. Ön Çarpışma Önleyici Sistem, hava ne kadar karanlık olursa olsun, Gece Algılama özelliğiyle, araç önündeki yayaları algılarken, gerektiğinde otomatik olarak fren yapıyor. Ayrıca Bisikletli Algılama teknolojisi ile gündüzleri de bisikletliler algılanarak sürücüyü dikkatli olması için uyarıyor.



Yeni Corolla’daki, yeni aktif güvenlik paketi şimdi daha yüksek çözünürlüğe sahip kamera ve milimetrik dalga radarına sahip sistemden oluşuyor. Tehlikeyi tespit etme konusunda geliştirilen ve fonksiyonelliği artırılan Toyota Safety Sense sisteminde, tüm hızlarda çalışan Adaptif Hız Sabitleyici sistem (ACC), otomatik şerit ortalama özelliğini içeren Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) teknolojileri de bulunuyor. En yeni teknoloji ile üretilen Akıllı Şerit Takip sistemi şerit çizgisi belirgin olan yollarda, 50 km/saat veya üzeri hızlarda ilerlerken sinyal vermeden şerit değiştirildiğinde, sürücüyü sesli, görsel ve direksiyonu şerit içine doğru iterek uyarıyor. Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ile beraber kullanıldığında da direksiyon desteği sağlayarak aracın şeridi ortalamasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte Yeni Corolla’da donanıma bağlı olarak Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) gibi teknolojiler de yer alıyor.